Con 172 votos a favor, 73 y dos abstenciones, la oposición insistió y giró al Senado la insistencia de la ley. Los acuerdos electorales se vieron reflejados al momento de la votación. En la que se prevé que será una larga jornada, los bloques opositores apuntan a insistir con otras tres leyes que el presidente Javier Milei vetó.

Con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, la oposición se anotó un triunfo en Diputados: rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en discapacidad. Los diputados que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se dieron vuelta. En la que se prevé que será una extensa jornada, los bloques opositores apuntan a insistir con otras tres leyes que el presidente Javier Milei vetó en pos de sostener el «déficit cero». Además, buscarán sancionar las dos iniciativas impulsadas por los gobernadores.

Pasadas las 12, inició la sesión impulsada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda. Además de los impulsores de la sesión, dijeron “presente” los diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro. La primera viene enfrentada con Martín Menem desde los inicios del Gobierno, mientras que el puntano se enfrentó con el oficialismo luego de que le intervinieran el partido en su provincia.

Los dos libertarios ingresaron al recinto junto con la exoficialista, Lourdes Arrieta. Los tres se sentaron juntos y posaron para la foto. Quisieron dejar en claro su postura.

Además, habilitaron la jornada –que podría extenderse por unas 20 horas—los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes en más de una oportunidad le allanaron el camino a Milei en la Cámara, donde LLA se encuentra en franca minoría.

Al mismo tiempo, dieron quorum los diputados que responden a Martín Llaryora, así como también la salteña que responde al gobierno de su provincia, Pamela Calletti. Lo propio hicieron algunos radicales del bloque que conduce Rodrigo de Loredo. Si bien el cordobés no ingresó al recinto hasta que se puso en marcha la sesión, si lo hicieron algunos de sus correligionarios, como Fabio Quetglas, Karina Banfi, Gabriela Brouwer de Koning y Martín Tetaz.

Discapacidad: cómo fue la votación

La oposición se anotó un triunfo contundente en la votación de la Emergencia de discapacidad. Es que, mientras que el proyecto originalmente cosechó 148 votos a favor, en la insistencia logró 172 votos positivos. Es decir, sumó más de una veintena de voluntades. En tanto, se elevaron en dos los votos negativos, pasando de 71 a 73.

Al parecer, los acuerdos electorales que hizo Karina Milei surtieron efecto. Por caso, los dos diputados que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dieron vuelta su voto. Mientras que en junio Lisandro Nieri y Pamela Verasay votaron a favor de la Emergencia, en esta oportunidad votaron en contra. El dato es que Verasay quedó segunda en la lista mendocina, secundando al ministro de Defensa, Luis Petri.

En tanto, el chaqueño Gerardo Cipolini, que se había ausentado en la primera votación, se plegó a los mendocinos, y votó en contra de la ley. Casualmente, el diputado responde al gobernador Leandro Zdero, que también trabó un acuerdo electoral con LLA.

En tanto, el también radical Atilio Benedetti, que responde a Rogelio Frigerio, pasó de acompañar la ley a ausentarse. El gobernador amarillo es otro de los que llegó a un acuerdo electoral con el gobierno nacional.

En cambio, Ana Clara Romero, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pasó de votar en contra a acompañar la ley de Emergencia en discapacidad.

Otro dato llamativo es el de Innovación Federal, en donde conviven los diputados que responden a los oficialismos de Misiones, Salta y Río Negro. Mientras que meses atrás se ausentaron seis de los 8 integrantes. En esta oportunidad, los 8 votaron en contra del veto de Milei.

Lo propio hicieron dos de los tres diputados del MID, bancada que conduce Oscar Zago, exjefe de bloque de LLA. Mientras que Zago y su par Eduardo Falcone se habían ausentado, en esta ocasión también engrosaron las filas del voto positivo. En cambio la tercera integrante de ese bloque, Cecilia Ibáñez, rechazó la ley en las dos ocasiones.

Hubo dos libertarios que pasaron de la ausencia a acompañar el texto vetado por Milei. Ellos fueron D’Alessandro y Pagano, que también aportaron para el quorum.

Además, la cordobesa Alejandra Torres, que responde a Martín Llaryora, pasó de la abstención a acompañar la ley de emergencia.

El anuncio de Adorni

Mientras en las inmediaciones del Congreso se manifestaban representantes del ecosistema de discapacidad, la oposición avanzó con el rechazo al veto a la Emergencia en discapacidad. La gran duda era si haría mella el “anuncio” que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que deslizó que “el Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

El anuncio a medias que el funcionario hizo a través de sus redes generó enojo, en especial en la oposición, que viene trabajando en el texto impulsado por Daniel Arroyo (UP) desde febrero de este año. Y, al mismo tiempo, no tuvo impacto. Es más, la oposición reunió más votos que cuando aprobó la iniciativa.

Los diputados buscan voltear los vetos

Así las cosas, la Cámara que conduce Martín Menem también se aprestaba a para avanzar con el rechazo de otros tres vetos presidenciales. Por un lado, el de la Emergencia para Bahía Blanca, que ya fue rechazado por el Senado. Se trata de la iniciativa que busca el envío de fondos para esa localidad (y aledaños) tras el temporal de marzo.

De reunirse los dos tercios en favor de la ley, sería el primer veto que el Congreso le rechaza a Milei. Una clara señal de que el mandatario ya no cuenta con los “87 héroes”. Al menos no de manera permanente.

En la previa a la sesión, la oposición se ilusionaba con voltear otro veto: el que establece un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones, junto con una suba del bono que perciben los jubilados.

En cambio, el veto que tiene altas chances de mantenerse en pie es el de la moratoria previsional, que reunió apenas un centenar de votos a favor.

Los proyectos de los gobernadores

En la que se prevé que será una extensa jornada, la oposición también apunta a sancionar los proyectos impulsados por los 24 gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado. Por un lado, el que busca la coparticipación automática de los ATN y, por otro, el que busca que parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos vuelva a las provincias, en lugar de ser derivados a fideicomisos.

Es que al filo de la firma de los dictámenes –que se produjo la semana pasada–, La Libertad Avanza, el PRO, y algunos legisladores allegados a Javier Milei, como los diputados que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) avanzaron con dos dictámenes alternativos. Que resultan menos beneficiosos para las provincias. A estos textos se podrían plegar, además, los diputados de Innovación Federal, donde conviven los oficialismos de Salta, Río Negro y Misiones.

De prosperar la alternativa oficialista, como anhelan en la Casa Rosada, el texto debería volver al Senado para su sanción definitiva. Pero, al menos al cierre de esta edición, pese a que el Ejecutivo logró quebrar a los gobernadores, los números se inclinaban a favor de la oposición.

Si los libertarios lograran que se impusieran sus dictámenes al momento de la votación, ambos textos deberían volver al Senado para su sanción definitiva. Es probable que allí se imponga la versión original. Aun así, esta jugada significaría una ventana de tiempo para los libertarios, clave en el marco de la campaña.

Fuente: Ámbito