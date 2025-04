El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró el apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno argentino «porque el país está progresando de verdad».

«Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos por los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar al país a restablecerse financieramente», afirmó Bessent en una disertación organizada por el el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

«Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está progresando de verdad hacia el cumplimiento de los puntos de referencia financieros. Pero no todos los países de lo merecen», añadió el funcionario estadounidense.

En ese sentido, Bessent sostuvo que «el FMI debe hacer que los países rindan cuentas para implementar reformas económicas y a veces el FMI necesita decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar a países que no logran implementar las reformas. Estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los objetivos de éxito del FMI».

Con respecto a los programas de asistencia del organismo internacional, el secretario del Tesoro opinó que “cuando se realizan de forma responsable, los préstamos del FMI son fundamentales para su contribución a la economía mundial: cuando los mercados fallan, el FMI interviene y facilita recursos. A cambio, los países implementan reformas económicas para resolver sus problemas de balanza de pagos e impulsar el crecimiento económico. Las reformas emprendidas durante estos programas son algunas de las contribuciones más importantes del FMI a una economía mundial sólida, sostenible y equilibrada”.

Ayuda de Estados Unidos en caso de shock

Esta declaración se produce un día después de que se conociera que Bessent afirmó ante inversionistas que la administración Trump estaría dispuesta a ofrecer al gobierno argentino una línea de crédito específica si una crisis mundial pusiera en peligro la recuperación económica liderada por el presidente Javier Milei, según la agencia Bloomberg.

El gobierno estadounidense estaría dispuesto a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE, por sus siglas en inglés) para apoyar a Argentina si ocurriera algo ajeno a su responsabilidad, siempre y cuando Milei mantenga el rumbo de sus políticas económicas, afirmó Bessent el martes en un evento de JPMorgan Chase & Co. en Washington, según las fuentes citadas.

Fuente: Perfil