La fortuna volvió a sonreírle a Misiones. Esta vez fue en Puerto Iguazú, donde un apostador se convirtió en nuevo millonario tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6 en el sorteo del miércoles 27.

La jugada fue realizada en la Agencia 318 de la ciudad, y compartió el pozo de 500 millones de pesos junto a otros tres ganadores: dos en la provincia de Buenos Aires (San Miguel y General Pringles) y uno en Mendoza (Godoy Cruz). La fórmula de la suerte fue: 11, 08, 45, 17, 10 y 38.

Con este golpe de azar, Puerto Iguazú se suma al mapa de las ciudades que vieron cambiar la vida de sus vecinos de un día para el otro.

No es la primera vez que Misiones se convierte en protagonista de estas historias: el pasado 4 de mayo, en el sorteo 3266, un apostador de Posadas se llevó más de 4.081 millones de pesos en la modalidad “Revancha”, con una apuesta realizada en la Agencia 209 de María Esther Miceli.

El próximo sorteo del 31 de agosto ya genera expectativa en todo el país: se estima un pozo récord de $5.000 millones en juego.