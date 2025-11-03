Tras las renuncias y nuevas designaciones en el Gobierno, el presidente Javier Milei se reunirá esta mañana por primera vez al nuevo gabinete en Casa Rosada con el objetivo de dar inicio a la segunda etapa de la gestión.

La reunión prevista a las 9.30 en la Casa Rosada será una bienvenida a los flamantes miembros del gabinete: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Ambos funcionarios comenzarán a desempeñarse en sus funciones desde hoy, pero jurarán en sus cargos en los próximos días. El presidente viajará el miércoles a Estados Unidos por lo que el acto está previsto para antes de su partida.

La reconfiguración del gabinete dejó en evidencia las diferencias internas aquejan al Gobierno pese a haber ganado las elecciones legislativas nacionales. La sorpresa de la renuncia de Francos, que se vio desgastado por los rumores de su permanencia o no en el gabinete, aceleró la renovación ministerial.

El fin de semana aún se especulaba con la incorporación del asesor presidencial, Santiago Caputo, en la nómina de los ministerios. La confirmación de Santilli en Interior terminaron de enterrar la posibilidad de su ingreso al gabinete. También dejaron trascender la posibilidad de la creación de una nueva cartera solo para Caputo. Nada confirmado ni descartado.

El ala de Karina Milei insiste que el joven libertario seguirá como asesor. “Va a seguir siendo el asesor principal del Presidente que es un elemento, herramienta fundamental para el Presidente, no es un tema menor que Santiago sea su principal asesor» ,aclaró ayer el propio Adorni.

Ayer cuando se conoció la designación del nuevo ministro del Interior, hubo encuentro y foto en la Quinta de Olivos. “Voy a trabajar para lograr consensos y que las reformas salgan adelante», afirmó el ex candidato a diputado al salir de la reunión.

Tanto Santilli como Adorni tenían previsto asumir en otros cargos desde el 10 de diciembre. Uno en la Cámara de diputados y el otro en la Legislatura porteña, respectivamente. La designación de “El Colo” pone paño fríos a las críticas que había lado el ex presidente Mauricio Macri sobre la designación de Adorni en lugar de Francos. Una silla para el Pro en el gabinete volverá a descomprimir la tensa relación que llevaban el jefe de Estado y Macri hasta que volvieron a compartir milanesas en Olivos tras un año sin hablarse.

Fuente: Bae Negocios