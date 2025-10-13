Hablar portugués hoy está al alcance de todos —y con la profesora Tamara Fernández, hacerlo es más fácil, ágil y accesible que nunca.

Llega un nuevo curso de portugués 100% online, pensado para quienes quieren aprender a comunicarse con fluidez, sin complicaciones y con resultados reales.

Con una metodología moderna, práctica e interactiva, el curso te ofrece 10 clases en vivo, material digital exclusivo y actividades en PDF que quedan para que sigas practicando cuando quieras.

Es decir, ¡el aprendizaje no termina cuando termina la clase! Te llevás todo el contenido para repasar, estudiar y avanzar a tu ritmo.

💻 Modalidad: 100% online

🗓️ Duración: 10 clases (una por semana)

🕒 Horarios: a coordinar con cada alumno/a

💰 Valor: $100.000 contado o 2 cuotas de $60.000

📞 Inscripción: 3755-500618

🌍 Aprender un nuevo idioma, una inversión para toda la vida

Hablar un segundo idioma amplía horizontes. Te conecta con nuevas culturas, mejora la memoria, la concentración y te abre puertas laborales.

Y si vivís en Misiones, donde Brasil es nuestro vecino inmediato, el portugués no es solo útil: es estratégico.

En la triple frontera, cada día compartimos comercio, turismo y vínculos personales con quienes hablan portugués. Aprenderlo facilita los negocios, las relaciones y el intercambio cultural.

“Mi meta es que cada alumno hable con confianza”

Tamara Fernández, profesora titulada en portugués, desarrolló este curso pensando en quienes tienen poco tiempo, pero muchas ganas de aprender.

Sus clases son dinámicas, personalizadas y enfocadas en la conversación práctica, para que puedas desenvolverte desde las primeras lecciones.

“Lo importante no es memorizar, sino poder comunicarse. Quiero que mis alumnos hablen portugués de verdad, con seguridad y alegría”, explica Tamara.

Un curso que se adapta a vos

Sin traslados, sin horarios fijos y con acompañamiento personalizado, este curso te permite aprender a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.

Además, con el material descargable incluido, podés seguir repasando y practicando incluso después de finalizar las clases.

¿Por qué elegir este curso?

✅ Clases en vivo e interactivas

✅ Material digital y actividades prácticas

✅ Acceso a contenido para repasar cuando quieras

✅ Horarios flexibles

✅ Precio accesible

✅ Profesorado titulado

Aprender portugués puede ser el primer paso para un cambio real: mejorar tus oportunidades laborales, disfrutar más tus viajes o simplemente cumplir ese objetivo pendiente.

Con este curso online, tenés todas las herramientas a tu alcance para lograrlo.

📞 Consultas e inscripciones: 3755-500618

📚 Dictado por: Tamara Fernández

🌿 Organiza: Luma Natural