La Cámara de Representantes de Misiones avanzó en dos iniciativas que combinan cuidado ambiental y salud pública. Las comisiones de Recursos Naturales y de Salud y Seguridad Social dictaminaron a favor de proyectos que buscan instalar el compostaje como hábito ciudadano y fortalecer la prevención del suicidio en la provincia.

Compostaje: del hogar a la comunidad

La legisladora Astrid Baetke propuso instituir el Mes del Compostaje, entre el 22 de marzo y el 22 de abril de cada año, y declarar de interés provincial esta práctica.

La normativa incluye la creación de EcoRed, una plataforma digital gratuita con información sobre compostaje, agroecología y economía circular.

Durante la reunión, Patricia Bertuol, del Instituto Misionero de Biodiversidad, recordó que “cada persona genera un kilo de basura por día y la mitad puede convertirse en abono orgánico”. Destacó además que es una técnica simple, adaptable a hogares y comunidades, y que la educación ambiental en escuelas y comedores es clave para expandir el hábito.

Prevención del suicidio: una respuesta integral

La Comisión de Salud acompañó proyectos que suman nuevas herramientas a la Ley Provincial de Prevención del Suicidio:

Creación de una línea telefónica gratuita y permanente de tres dígitos.

Institución de septiembre como Mes Provincial de Prevención del Suicidio.

Iluminación en color naranja de edificios y monumentos como símbolo de concientización.

El diputado Martín Cesino, presidente de la comisión, presentó a especialistas en salud mental que trabajan en el tema. El director de Salud Mental, Nicolás Aranda, informó que el Ministerio sumó 28 agentes especializados e implementa un plan piloto de consultas virtuales, ante la falta de psiquiatras en algunas zonas. Señaló que las consultas en salud mental crecieron un 70% desde 2019 y que el reto es “construir comunidades donde las personas se sientan contenidas”.

Por su parte, Natalia Falcone, coordinadora de la Comisión Provincial de Abordaje Integral del Suicidio, advirtió que “en suicidio no hay tiempo: en 24 a 48 horas debe existir una primera escucha”. Indicó que en un año se registraron 1.200 casos vinculados a la conducta suicida, con 718 intentos y más de 650 personas actualmente en seguimiento, principalmente jóvenes de 20 a 35 años.

Un compromiso doble

Con estos dictámenes, la Legislatura reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida en Misiones, tanto desde el cuidado ambiental como desde la atención a la salud mental.