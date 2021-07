El traspaso de terrenos pertenecientes a los ex Ferrocarriles Argentinos en los barrios de Palermo y Caballito al gobierno de la Ciudad sobre el final de la gestión de Mauricio Macri llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002.

El juez federal Sebastián Ramos recibió una denuncia por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública y negociaciones incompatibles” que formuló la Oficina Anticorrupción (OA) a instancias de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La denuncia, que quedó registrada con el número 3795/2021, apunta al ex presidente Mauricio Macri; al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al ex titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) Ramón María Lanús; a su ex vice, Pedro Comín Villanueva (hoy funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta); al ex ministro de Desarrollo Urbano Franco Moccia y al ministro de Hacienda porteño, Martín Mura.

La SIGEN denunció ante la OA “la transmisión de dominio de diez parcelas (cuatro de la ex playa ferroviaria de Palermo y seis de la ex playa ferroviaria de Caballito) -valuadas en 30 millones de dólares por el Tribunal de Tasación de la Nación- de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. llevada a cabo en el último trimestre del 2019 a favor del Gobierno de la Ciudad”.

Esa transferencia se realizó “en concepto de dación en pago anticipada de obras a ser llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad”.

La operación, según la denuncia, se concretó “en presunta violación de lo dispuesto en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas

Prácticas de Gobierno”, que expresamente prohíbe “la donación o venta de activos fijos durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato”.

Esa supuesta irregularidad fue advertida antes de que se concretara la transferencia, por cuanto el acuerdo “revestía carácter excepcional y por lo tanto, quedaba alcanzado por la prohibición de la regla”.

“La Comisión Fiscalizadora recomendó al Directorio de la Sociedad efectuar un mayor análisis del tema a fin de evitar posibles reclamos. Sin perjuicio de ello, el 25 de octubre de 2019 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Playas mediante la cual se aprobó la celebración del convenio con el GCBA”, explica la denuncia.

Además, en los primeros días de diciembre de 2019, antes del cambio de gobierno nacional, “la Sociedad adjudicó la concesión de sus locales comerciales con frente a la avenida Santa Fe 4608 a 4650, por un plazo de diez años a una sociedad recientemente constituida y sin que la misma acreditara solvencia”.

