La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Javier Milei el día después de la presentación del Presupuesto 2026 que será debatido en el Congreso. «¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”, lanzó la exvicepresidenta en referencia al discurso del mandatario.

«¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?…», continuó Cristina.

Además, agregó que «es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!».

Chicana de Cristina a Milei: «¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!»

Además, expresó que el equilibrio de su gestión «es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica». A esta medida la definió como «una verdadera bomba de tiempo».

«Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos», consideró en cuanto a sus votantes y enumeró salarios, jubilaciones, medicamentos, entre otros, «mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila».

Por último, le advirtió: «Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente».

» Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo», le aconsejó.

El economista que más escucha Javier Milei habló del Presupuesto 2026: «No se sabe si lo peor ya pasó»

El economista, profesor y amigo de Javier Milei, Juan Carlos de Pablo, analizó la presentación del Presupuesto 2026, que tuvo lugar el pasado lunes por la noche y puso una incógnita sobre una de las principales definiciones del discurso del Presidente: «No se sabe si lo peor ya pasó, eso lo van a decir los historiadores del futuro».

En detalle, durante la presentación del proyecto, el Presidente aseguró que «el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno». En este marco, anunció un aumento en términos reales para jubilaciones (5%), gasto en salud (17%), educación (8% ) y un 5% a recibir por cada pensionado por discapacidad.

«No hay nada más difícil que hacer un presupuesto», aseguró en el comienzo de su análisis de Pablo. «Ahora se tiene que arremangar el Congreso y debatirlo».

Según el economista, la presentación presidencial volvió a resaltar que la clave es que «el equilibrio fiscal no se negocia». En ese sentido, apuntó contra los legisladores, a quienes instó a «buscar alternativas sobre esa base».

Fuente: Ámbito