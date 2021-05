Norma Cuquejo, candidata a concejal de Posadas por el sublema ‘Acuerdo Urbano’, lista que encabeza el abogado Jair Dib, habló con ENFOQUE sobre los proyectos que tiene junto al equipo de trabajo que integra de cara a las elecciones del 6 de junio.

Nacida en el barrio Villa Urquiza, Cuquejo es madre de 3 hijos, profesora de enseñanza primaria en las cátedras de Filosofía, Ciencias de la Educación y Técnica en conducción educativa; y actual Presidente de la Agrupación de Docentes de Misiones (ADOMIS).

Esta amplia trayectoria en la educación provincial la llevó a formar parte de la Dirección de la Rama Activa del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría del Consejo General de Educación (CGE). Además fue Delegada Escolar, Delegada del Departamento Capital en la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) e integrante del equipo técnico de capacitación sindical, política y pedagógica de dicha institución.

La candidata se define como una mujer que logró superarse a través del trabajo y del estudio, herramientas que la encaminaron para ocupar lugares impensados como estar dentro del círculo del CGE.

Sobre la decisión de aceptar el desafío de integrar una lista de candidatos, la docente expresó que al ser una apasionada de la política “entiendo que las soluciones a los problemas que tiene la sociedad, pasan por la política”. Y que “se deben conjugar la idea con la acción. Como profesora de filosofía sé que son las ideas las que mueven el mundo, pero eso tiene que concretarse en hechos”, enfatizó.

En el caso de llegar al Concejo Deliberante, Cuquejo indicó que las temáticas a abordar se basan en la solución respecto del empleo. “Hay mucha gente joven que necesita trabajar. Dentro del ámbito educativo hay mucha oferta en la formación de oficios y debemos buscar la manera de que esos centros de formación tengan una distribución más equitativa para llegar a diferentes barrios de la ciudad. Desde nuestro sublema proponemos la creación del ‘Banco Social Municipal’ para darle al ciudadano las primeras herramientas para que puedan comprar sus elementos de trabajo y así, comenzar a generar el sustento”, explicó.

Respecto a la inclusión y la presencia de la mujer en la política, remarcó que “la mujer es luchadora por naturaleza, es el sostén de la familia, hace de mediadora, es la que se preocupa por todos los que viven con ella y siempre tiene una mirada muy abarcativa. Esa visión y sensibilidad es muy importante para ponerlo en práctica dentro de la política. Creo que necesitamos lograr una igualdad respecto a las oportunidades”.

Con 35 años activos de docencia, Cuquejo recordó su candidatura como concejal en las elecciones de 2007, que fue el punta pie en el mundo de la política. “Después de las elecciones de ese año, todo lo que me tocó vivir fue continuo. Esta propuesta me llegó de sorpresa y me gusta el equipo que conformo porque está lleno de gente joven”, dijo sobre el sublema ‘Acuerdo Urbano’.

Respecto a Jair Dib, aseguró que “tiene un futuro brillante en la política, con una mirada muy interesante”. En cuanto a los demás integrantes del sublema, “las mujeres todas coinciden en trabajar por la equidad y la igualdad de oportunidades en la política”.

Vale mencionar que la docente también trabaja desde hace 8 años como Coordinadora del Programa de Educación en Seguridad Vial del CGE y forma parte del equipo del ‘Foro Internacional de Educación Vial’.

La candidata ponderó que el posadeño debe sumar su voto al sublema ‘Acuerdo Urbano’ porque con Jair Dib a la cabeza, “se tiene una mirada social que no está solo en el discurso”.

“La representación de Jair para con los ahorristas de los planes de autoahorro y mi trabajo en el sector de Educación, son algunos ejemplos demostrados con hechos. Misiones es la única provincia que tiene un plan de estudio específico para educación vial en nivel inicial, primario y secundario. Los chicos de quinto tienen un examen teórico en la escuela. Queremos seguir trabajando y hacer crecer a la ciudad desde nuestro lugar”, enfatizó.