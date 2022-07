El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, aseguró este martes que el Gobierno “no quiere aplicar ninguna receta recesiva o devaluación brusca” en el tipo de cambio. Tras los anuncios de Silvina Batakis, el funcionario aseguró que estas medidas “no son necesarias”. En este sentido, consideró que “Argentina tiene una expectativa de crecimiento”, pero para ello tiene que pasar “una coyuntura difícil” marcada por la suba en las importaciones de energía.

En diálogo con AM750, Pesce afirmó que el país “tiene una excelente perspectiva para crecer”, aunque reconoció “un problema en la coyuntura debido a la guerra en Ucrania y los precios de los combustibles». «Crecieron un 10% el año pasado y un 200% en los primeros meses de este año», justificó. Sin embargo, aclaró que «en el largo plazo se va a superar y en el corto plazo, en agosto, cuando empiecen a ceder las importaciones energéticas, también va a mejorar la balanza cambiaria”.

En este sentido, el titular del BCRA explicó que hasta hace unos años la Argentina exportaba un promedio de U$S 60.000 millones, pero que el año pasado esta cifra subió a los U$S 78.000 millones y se espera alcanzar en 2022 los U$S 90.000 millones. “Eso significa que una de las restricciones que tenía el país para crecer, que es su sector externo, presenta un perfil muy positivo. Y con Vaca Muerta tenemos un perfil de autoabastecimiento y de exportación de combustibles”, tradujo el funcionario.

“Tenemos que defender el crecimiento. No queremos aplicar ninguna receta recesiva ni una devaluación brusca, porque no es necesario. Lo que tenemos es una coyuntura difícil que tenemos que atravesar. Creo que hay sectores que quieren devaluar. Estrategias especulativas que presionan sobre el tipo de cambio”, añadió.

«Las reservas son suficientes»

En este escenario que definió como complicado, pero positivo, Pesce aseguró que “las reservas del país son suficientes”. Consideró que la idea contraria es una “historia” que surge generalmente durante los segundos semestres desde el 2020 con el objetivo de “generar desasosiego y maniobras especulativas”.

“A los precios que salen los títulos en las licitaciones del Tesoro, el Central va a intervenir todo lo que sea necesario para defenderlos. Así lo hizo la semana pasada. Esta semana va a reforzar esa señal que le transmite al mercado con algunas decisiones que tomaremos”, apuntó.

“El Central, salvo porque hemos tenido menos desembolsos de los organismos multilaterales, cumplió con las metas de acumulación de reservas. La situación del mercado se puede resolver con que los importadores recuperen el nivel de crédito internacional de antes de la pandemia. Ese nivel cayó en el 2020 y 2021”, añadió.

Y finalizó: “El crédito comercial ya aumentó este año. No necesitamos un ajuste, no necesitamos una devaluación, necesitamos construir un puente para el momento en el que haga falta menos importaciones de energía y eso se construye consiguiendo que los importadores consiguen financiamiento”.

Fuente: Página12