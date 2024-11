Tras la jugada del gobierno de Javier Milei de poner en pausa la discusión por el Presupuesto 2025, con el objetivo de tomar las riendas de la negociación con los gobernadores y bloques dialoguistas, el Ejecutivo nacional está decidido a «no ceder» ante el pedido de fondos formulado por las provincias en pos de «defender el déficit fiscal como sea».

«La línea que se va a seguir es clara: el déficit fiscal no se negocia. La indicación es no ceder al pedido de los gobernadores porque no hay de dónde sacar los 3.700 millones de dólares que están pidiendo», enfatizó ante iProfesional una fuente oficial con despacho en Balcarce 50.

Si bien un grupo de gobernadores de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles con legisladores dialoguistas y acordaron solicitar «una mesa de negociación» para avanzar en la discusión del Presupuesto 2025, fuentes de la Casa Rosada respondieron que «no hay consenso posible con extorsión».

Presupuesto 2025: ¿el cortocircuito con gobernadores da por muerto el debate?

Con idas y vueltas en torno al «análisis fino» de las cuentas del Estado, el Gobierno endureció su postura con las provincias y cuestionó el hecho de que «los gobernadores piden, pero no proponen de dónde sacar esa suma que piden para el Presupuesto».

En tanto, aseguraron a este portal que la respuesta a los pedidos siempre será la misma: «Vamos a seguir buscando consenso con las provincias para destrabar, pero no ponemos más plata porque no la tenemos. El show de la maquinita se terminó».

Con el objetivo de alinear a la tropa legislativa, los gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados, entre ellos Cristian Ritondo (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), mantuvieron este miércoles una conversación virtual con el propósito de encontrar una postura común respecto del Presupuesto 2025.

Desde el entorno de los mandatarios precisaron que durante el Zoom, que se extendió por 45 minutos, los dirigentes definieron solicitarle al Ejecutivo nacional «una mesa de negociación para acordar el Presupuesto en sesiones extraordinarias».

Según iProfesional de fuentes al tanto del encuentro virtual, el pedido será dirigido al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con quienes buscarán poner sobre la mesa «qué es lo indispensable» tanto para el gobierno de Javier Milei como para los gobernadores aliados.

Fuentes del bloque del PRO en Diputados afirmaron a este portal que acompañarán el Presupuesto 2025 «si y solo si el Gobierno contempla los pedidos de sus gobernadores e intendentes».

¿Cuál será la estrategia del Gobierno para ganar la pulseada?

Desde los pasillos de la Casa Rosada afirmaron a iProfesional que no van a «poner el juego el programa económico», que implica déficit cero, para que los gobernadores impulsen la aprobación del Presupuesto 2025. «Habrá extraordinarias si hay consenso y el consenso se va a dar cuando entiendan que no hay plata», resumieron.

Desde los despachos más optimistas del Ejecutivo nacional aseguran que el Presupuesto «no está totalmente caído», motivo por el cual «seguirán las conversaciones, pero en términos lógicos para esta administración».

En declaraciones radiales, Guillermo Francos subrayó: «Hicimos una propuesta con equilibrio fiscal. Es una señal que se apruebe un Presupuesto con equilibrio fiscal, pero hay diferencias y no contamos con los votos necesarios».

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz Manuel Adorni ratificó que el Gobierno no está dispuesto a ceder en la negociación con los gobernadores. «Si quieren romper el equilibrio fiscal, seguimos con el Presupuesto 2023», sentenció.

«Estamos abiertos a toda discusión presupuestaria que haga falta y a toda conversación sobre cambios en las partidas presupuestarias de cada uno de los ítems que están dentro del Presupuesto. Lo único que no es negociable es el equilibrio fiscal. Si quieren romper el equilibrio fiscal, no hay ningún problema, seguimos con el Presupuesto del año anterior», arremetió.

¿Peligra la relación con el PRO por el debate del Presupuesto?

En los pasillos de la Casa de Gobierno comienzan a emitir sus diferencias con los dirigentes del PRO, partido que llevó como candidata a presidenta a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuyo titular es el exmandatario Mauricio Macri, con quien Javier Milei compartió varias charlas y cenas en Olivos durante los últimos meses.

Tras la falta de quórum para tratar ficha limpia, una idea que impulsó el PRO, además del stand by en el que se encuentra la ley de Presupuesto, desde las filas libertarias miran con desconfianza el apoyo del partido amarillo en el Congreso. «La negociación con los aliados estaba encaminada, pero el diablo metió la cola», se limitó a indicar una importante fuente del espacio.

En cuanto a la posibilidad de una alianza entre ambos partidos, por el momento prima la ambigüedad en las respuestas: «Es muy temprano para definir eso, todavía falta mucho. Nosotros queremos un acuerdo, ofrecerles lugares en las listas, se definirá con las encuestas. No pensamos en competir en las PASO, salvo que el PRO no quiera eliminarlas. Si ellos quieren competir, nosotros competimos».

Por su parte, el propio Javier Milei reflotó la posibilidad de una alianza con el PRO de cara a las elecciones legislativas del año próximo para enfrentar al kirchnerismo: «Tenemos que caminar juntos porque el enemigo está claro». Incluso, el jefe de Estado aseguró que tiene un «excelente diálogo» con el PRO y vaticinó una alianza para los comicios del año próximo.

Fuente: Iprofesional