María Mabel Rodríguez (52) resultó ganadora del Programa “Desafío confort” y se llevó de regalo el combo N° 2, durante el Sorteo N° 35, del 30 de junio. La afortunada, vive con sus hijos: Nicolás, María Florencia, Marcos, en el barrio Alta Gracia, de Posadas, y trabaja como empleada doméstica para mantener el hogar. “Me encanta el trabajo que hago. Me quedé sola cuando los chicos eran pequeños, y fue una lucha muy difícil”, dijo, al tiempo que recordó que “nunca gané un premio. Si bien colaboro con rifas e instituciones, no me imaginé que me iba a tocar a mí, aunque en un primer momento dudé que fuera cierto y supuse que me estaban haciendo una broma”.

Señaló que el jueves posterior al sorteo, tenía que ir a trabajar, pero su patrona le dijo que no fuera. “Entonces estaba limpiando mi casa cuando llamaron a la puerta, mi hijo salió a atender y preguntaron por mí, aduciendo que había ganado un premio. Dudé en salir, pero cuando lo hice me dijeron que venían del IPLyC SE, que era la ganadora y que el viernes me iban a traer los productos. Sabía que existían esos premios porque miraba el programa esporádicamente, pero nunca pensé que me iba a tocar. Además, no sabía quién me había anotado”, resumió, entusiasmada.

El equipo de IPLyC Social se retiró y ella se quedó con cierta duda. Fue entonces que su hijo llamó a un número del Instituto, donde lo orientaron y le dieron la tranquilidad que “esto era real”.

Acotó que todos los artefactos vienen “muy bien” a la familia. “Si bien tengo un lavarropas, ya está viejito. Al igual que la cocina, que tiene dos hornallas en desuso y estaba pidiendo un cambio. La estufa nos viene de diez para estos días de invierno porque mi casa, si bien, es chiquita tiene tres habitaciones y son frías. No tenía licuadora, y el broche de oro es el termotanque porque ayer se nos quemó la ducha”, enumeró, entre la sorpresa y la emoción porque “nunca en la vida gané nada, estoy contenta y agradecida. Es como si mi mamá me mandó este regalo del cielo”.

Al referirse a esta iniciativa del Instituto, sostuvo que “es una ayuda. Ahora está todo complicado, difícil. Este programa tiene que seguir porque ayuda a familias como la mía que están imposibilitadas de comprar estos artefactos”. A esas personas que se anotaron hace mucho “les digo que tengan paciencia, que esperen, porque a mí me toco cuando no esperaba, sin siquiera saber que estaba anotada”.

Maria Florencia, la hija de la beneficiada, confió que fue ella quien inscribió a la ganadora y que supo sobre el programa a través de las redes sociales. “Como no puedo brindar algo para agradecer por todo lo que hizo siempre por nosotros, probé suerte y la inscribí. Pero fue hace un montón, ya no me acordaba”, dijo.

Alegó que “estamos muy felices porque las cosas nos vienen re bien. Mamá se merece mucho más, pero es algo para retribuirle lo que hace por mí y por mis hermanos. Mis abuelos siempre nos ayudaron un montón y ella pensó en ellos, como sus ángeles guardianes, que le mandaron el premio. Todavía no caemos”. María Mabel y sus hijos bregan porque el IPLyC SE “siga dando felicidad y alegría a tantas familias que necesitan”.

A inscribirse

A través de este programa, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar. De este programa participan las mujeres registradas como amas de casa y beneficiarias de la pensión única provincial, y las que se anotaron en el programa Buen Día Señora. Podrán inscribirse, además, todas aquellas amas de casa o padres de familia mayores de 18 años que no estén en relación de dependencia o tengan actividad autónoma y CUIT.