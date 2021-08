El presidente Alberto Fernández lamentó este viernes la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, y admitió que «no debió haberse hecho».

«El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento», expresó el Presidente.

El presidente se refirió así al encuentro que se llevó a cabo en la Residencia de Olivos en julio de 2020, con motivo del cumpleaños de Yañez, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Lo hizo con un discurso que pronunció en Olavarría, donde se puso en marcha la ley que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF).

«Tengo la necesidad de reflexionar con ustedes, tengo la necesidad de decir, francamente, porque, como dicen los pibes que me conocen, no soy careta», señaló el jefe de Estado.

Remarcó que su Gobierno jamás ocultó «nada», a partir del hecho de haber facilitado los registros de ingresos y egresos de la quinta de Olivos, cuando fueron solicitados.

«Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tuve que dar la cara; como decía (el expresidente) Néstor Kirchner, somos personas comunes con responsabilidades importantes», señaló.

Explicó que la pandemia de coronavirus obligó a gestionar desde la quinta presidencial por recomendación de los médicos, pero advirtió que «Olivos se convirtió casi en una ciudad» por la cantidad de personas con las que debió reunirse, entre «gobernadores, diputados, secretarios, empresarios, actores, actrices, futbolistas y gente que tenía problemas y necesitaba ser oída».

«Una de las cosas que tengo como Presidente y como hombre común es esa necesidad de escuchar a todos y viví todo ese momento en un gran vértigo, un vértigo que no me hizo tomar reuniones con 10 personas, sino con cientos de personas», aseguró.

Y reiteró: «Cuando llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos lo hicimos público porque gracias a dios, nada debo ocultar de mi vida personal».

Luego, Fernández puso en foco la «miserabilidad» que queda al «descubierto», a partir de las críticas y las acciones que impulsa la oposición para sembrar dudas sobre la gestión de la pandemia y de la emergencia.

«Algunos piensan que la pandemia sirve para aplicar una suerte de pastilla que borra de la memoria lo que pasó en Argentina antes de la pandemia, pero también podemos recordar lo que pasó, incluso durante la pandemia, como la cantidad de marchas que favorecieron múltiples contagios», advirtió.

Pidió entonces a los argentinos tener confianza y «pensar en la Argentina que soñamos».

Más temprano, funcionarios del Gobierno nacional habían considerado como «un error» el encuentro realizado el año pasado, luego de que se publicara una fotografía del brindis por el cumpleaños de la primera dama.

«Es evidente que fue un descuido, se cometió un error que no debería haber pasado y que estuvo mal», dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a Radio 10.

También consideró que «aflora un oportunismo político» y fustigó que, «los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado» por la pandemia de coronavirus, «ahora se rasgan las vestiduras».

El ministro coordinador sostuvo que, «en ese momento, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia» y «mucha gente entraba, salía, ministros, reuniones con expertos epidemiólogos, muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo».

En sus declaraciones, sin embargo, Cafiero lamentó que «aflore el oportunismo político» con la foto de ese evento y «los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras», en un escenario en el que se está tratando de buscar los mecanismos para que el país y los argentinos se pongan «de pie» tras los efectos de la pandemia y de la crisis que dejó la gestión anterior con sus políticas.

«Hoy no está en juego una foto sino cómo nos ponemos de pie, cómo salimos de la pandemia», dijo Cafiero, y agregó que la oposición «busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos».

«Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia», insistió el jefe de Gabinete.

Dijo también que el Gobierno está dedicado a la campaña de vacunación y a sacar al país de la crisis para comenzar el camino de la recuperación mientras «la oposición no puede explicar el pasado y no puede ofrecer un futuro y está buscando desviar la atención y hacer especulaciones electorales con esto».

Asimismo, señaló: «Lo que no queremos es que se pierda de vista lo que está en juego en la elección, porque justo en el medio de la campaña aparece esto».

Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, coincidió con que se cometió «un error», pero dejó en claro que «mientras el Gobierno ha trabajado a destajo, una y otra vez desde el arco opositor quieren instalar un escándalo tras de otro, y buscan temas para dividirnos y para angustiar».

«Hay un clima que la oposición quiere instalar que son estos shows y espectáculos en torno, a veces a errores, y otras, en base a cosas que no existen», señaló la funcionaria en declaraciones a AM750.

«Dicho lo del error también hay que decir que, durante todo el año pasado, seguimos trabajando y el Presidente se quedó en Olivos para no venir a Casa Rosada y nosotros trasladamos parte de nuestra tarea allí, no a la casa, sino a la jefatura de gabinete donde hay una gran sala de reuniones y oficinas», completó.

En este punto, señaló que «parte de la acción de gobierno se trasladó» a Olivos «para seguir adelante con el trabajo».

«No somos necios, sabemos el esfuerzo que hicieron muchos que no salieron de su casa», valoró Todesca y consideró que la «política del Gobierno hizo un acompañamiento cuerpo a cuerpo».

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también sumó su voz y opinó que la oposición busca «generar más angustia y descreimiento hacia la política y los gobiernos», mientras que lo que está «en claro es que hay un Presidente que trabajó 20 horas por día todo este tiempo para cuidarnos, que estuvo al frente de la pandemia y que no dejó de tomar una sola decisión en función de evitar el mayor dolor a cada argentino en esa tragedia».

En diálogo con AM750 consideró que «es descabellado» plantear llevar adelante un juicio político contra el Presidente, tal como sugirió el titular del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

«La oposición pretende llevar esta situación a niveles extremos que no corresponden. No vamos a entrar en eso», señaló.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron hoy un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

El pedido ingresó este mediodía a la mesa de entradas de la cámara baja y lleva las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello y Fernando Iglesias.

En tanto, el fiscal federal Ramiro González pidió hoy a la Casa Militar el listado de personas que concurrieron a la residencia de Olivos el 14 de julio de 2020, día en el que se habría tomado la foto.

Fuente: Télam