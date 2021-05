Los casi 60.000 habitantes de Eldorado en Misiones están contentos. La fábrica Dass que el año pasado estuvo a punto de cerrar cuando Nike decidió dejar de fabricar en Argentina, resucitó de sus cenizas. Nike decidió quedarse en el país y tomó la decisión de volver a fabricar en Dass. El presidente Alberto Fernández viajó especialmente para el anuncio de la noticia.

A veces la decisión de una empresa cambia el rumbo de un pueblo y el destino de sus habitantes. Cuando Dass fue fundada el 21 de agosto de 2007 tenía ocho empleados y comenzó a fabricarle a Nike. Pese a tener otras marcas propias, Nike fue siempre su principal sostén. Entre el 2014 y 2015, la fábrica llegó a tener 1.500 trabajadores. El 90% de lo que se fabricaba era calzado deportivo para la marca de la pipa, casi 19.000 pares por día.

Darío Vera, delegado de Dass, contó a BAE Negocios: “A fines de 2017 nos comenzaron a deshojar. En diciembre de 2017 despidieron 175 trabajadores, en junio de 2018, unos 150 operarios más y en junio de 2018: 150. Todo el tiempo nos despedían compañeros, entre 2015 y fin de 2019 nos despidieron a 1200 trabajadores. Ese año, todo lo que se fabricaba en la planta era Nike, el resto de las marcas se importaba. La empresa aguantó todos los embates con sus seis líneas de producción sólo para Nike. Hasta que un día, cuando se enteró que Nike se iba, nos citaron y nos informaron que iban a cerrar. Ahora volvemos a estar contentos, trabajadores, empresa, sindicato y Gobierno hicimos mucho juntos para poder revertir todo”.

De los 1.500 que había en 2015 cuando fabricaban 23.000 pares de calzado deportivo al día quedaron apenas 303 trabajadores en la planta con una producción de 6700 pares al día. El resto de los despedidos se las rebuscaba haciendo changas en Eldorado, sólo unos pocos lograron reinsertarse.

Hace meses que circulaba el rumor de la vuelta de Nike, poco a poco se fue confirmando. En febrero volvieron a trabajar cuatro ex trabajadores que habían sido despedidos el año pasado, cuando todos pensaban que no iba a quedar nada. En mayo, se sumaron otros 25.

Pero no fue así, Nike decidió volver al país, Dass decidió hacer una inversión de 25 millones de dólares y tomar personal. Cuando el primer día de febrero vieron entrar a Walter, padre de cuatro hijos, ex trabajador de la planta, no lo pudieron creer. Sobrevivió con changas de herrería, ahora volvía a tener un trabajo, un sueldo, obra social, vacaciones y aguinaldo.

Nike tendrá dos líneas de producción. Y de a poco crecerá. El objetivo de Dass y Nike es sustituir importaciones. La planta de Dass tiene 8 líneas de producción activas, proyecta sumar 9 más, hasta llegar a un total de 15 líneas de producción, incorporando mayor producción de marcas propias. Dos de esas líneas serán exclusivas para Nike.

Dass fabrica para las marcas propias Fila, Umbro y Asic y para externas como Under Armour y Nike. El objetivo es duplica la producción, pasar de los 6.700 pares diarios a ensamblar el doble. Hoy producen 1.240.000 pares y esperan llegar a los 2,5 millones en breve. Incorporarán 200 trabajadores.

Mientras tanto, en la planta de Coronel Suárez, ex Gatic, tienen 742 empleados y producen sólo para Adidas.Volvió a ser importante sustituir importaciones y Dass volvió a apostar.

Fuente: BAE Negocios