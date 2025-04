Nicolás Cayetano llegó a Misiones para realizar una jornada denominada «Hablemos de Ludopatía», el problema del juego de apuestas en jóvenes y adultos.

En el Centro del Conocimiento, ante una sala colmada de alumnos y docentes de distintos niveles educativos, el periodista contó su experiencia de vida y cómo perdió todo, no solamente cuestiones económicas y materiales, sino también vínculos, afectos debido a su adicción a las apuestas.

Cayetano remarcó que “la adicción a las apuestas es silenciosa y esto lo hace aún más peligrosa, porque nadie la ve, es distinto si una persona llega alcoholizada porque todos nos daríamos cuenta”.

Por la mañana la charla se desarrolló en la sala Eva Perón del Centro del Conocimiento de Posadas y a las 15 en el Polideportivo lan Barney de Oberá.

La charla fue organizada por el Gobierno de la Provincia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación, el Iplyc, la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, el Servicio de Enseñanza Privada de Misiones y el Parque del

Conocimiento.

Brindaron la bienvenida el Vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, el Ministro de Educación, Ramiro Aranda, la Defensora del Pueblo, Valeria Fiore, el presidente del Iplyc, Héctor Rojas Decut, por la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones, las Subsecretarias de Coordinación, Paula Devoto, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cindy Diesel e integrantes del equipo interdisciplinario.

Cayetano, inició la charla contando que en su vida, antes de reconocer su adicción a las apuestas tuvo diferentes clics, hasta que dejara de jugar. “Tenés alertas y te das cuenta que estás haciendo macana, lo que pasa es que había un momento que no quería dejar de jugar. Pasa como con el cigarrillo, si no tenés la voluntad es difícil, pasa lo mismo con el juego, esexactamente igual”, contó.

Sin embargo, cuando perdió hasta el departamento donde vivía contó que fue el punto límite, y que clave fue el apoyo de su familia para alejarse de las apuestas.

El periodista destacó que en este tiempo haya espacios de escucha, que se visualice el tema para ayudar a quienes necesitan. Además remarcó, ante el público que ante un juego de apuestas “siempre se pierde” que “nunca se va a ganar, que no es por ahí”.

Los jóvenes realizaron sus consultas y Cayetano destacó el silencio, el respeto y la calidad de las preguntas para abordar un tema que atraviesa a todos.

Si conocés a alguien que necesite ayuda Misiones Te Escucha: 3764-172783. En Posadas podés acercarte al Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones, avenida Quaranta 7350.