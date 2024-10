El vínculo con la madre es el primer vínculo que los seres humanos tenemos en la tierra, de 8 a 9 meses el cuerpo de ésta nos nutre, nos sostiene, nos cobija para llegar a la vida, ese vínculo muchas veces perdura toda la vida, pero muchas veces no.

Las madres están idealizadas desde el inicio de los tiempos, pero muchas mujeres y muchos hombres hoy se encuentran atravesados por el dolor que una madre les ha causado, hablo aquí de madres narcisistas, madres que han ejercido violencia, madres huérfanas que se comportan

con sus hijos como una niña herida que solo reclama amor, madres cómplices de abusos sexuales que nunca han intervenido, madres que se han ido de sus casas, desafectivizadas, hirientes, que solo humillan a sus hijos.

Hay dos conceptos que me parecen importantes diferenciar, el primero esta en la RAE (real academia española), el segundo no, y sería importante poder pensarlo. Madre: mujer de quien ha nacido otra persona. Maternar significa cuidar desde el amor, desde la capacidad de establecer vínculos afectivos y emocionales. Es proveer educación, compañía, protección, alimento, abrigo y contención, esprestar atención, escuchar, es generar un lazo perdurable, acompañar, es funcionar como guía, dar refugio, crear hogar.

Desde una perspectiva de niñez, pensamos las infancias como parte de la comunidad, no de una familia, en cada espacio en el que circulamos, en cada plaza, con cada niño o niña en situación de calle, entendemos que los adultos somos agentes de cambio, que hay algo allí que podemoshacer, que podemos brindar, que es un deber moral proteger a las infancias de cualquier tipo de vulneración.

Hace poco en el consultorio una mamá se auto cuestionaba su rol de madre, y yo le explicaba que era una gran mamá y que además ejerce de manera muy consciente su rol de maternar, ella no comprendía la diferencia, hasta que a través de diferentes ejemplos lo fuimos abordando. Esta mamá les brinda a sus hijos todo lo esperado, desde lo afectivo y económico, y cuando los hijos pequeños de su pareja van a pasar el fin de semana a su casa, se brinda de la misma manera, incluso los niños acuden directamente a ella cuando se desvelan de madrugada y ella los acobija sin diferencia alguna, por el solo hecho de necesitar la contención adulta.

Hay mujeres que se encuentran maternando hijos que no han parido, y ¡vaya que son grandes mujeres cambiando vidas!

Hay mujeres maternando las infancias es distintos lugares de trabajo, ¿Se han puesto a pensar en el rol increíble que cumplen las maestras de nivel inicial en sala de bebés? Muchas de estas maestras no son biológicamente madres, sin embargo, se quedan al cuidado de tus hijos de 4 a 6 horas diarias, los alimentan, cambian los pañales, los acunan, le cantan, los abrazan, ¡le enseñan a caminar!

¿No sería maravilloso reconocer a estas mujeres por su rol de maternar todos los días a un grupo de niños de diferentes familias con múltiples necesidades?

Sabemos hace tiempo, que el instinto maternal no existe, sino que es una construcción social y sexista, para imponer a todas las mujeres un rol de procreación y cuidados dentro del hogar.

Pero lo cierto es que hoy muchas mujeres no sienten el deseo de ser madres, y muchas madres tampoco. Desde esta construcción social, también es importante entender que una mujer no quiere maternar las 24 horas del día, que se cansa, que se agota, que a veces no quiere jugar con sus hijos, que hay micro segundos en el día en que se pregunta ¿por qué fui madre?, mientras se desvela de madrugada calmando los gritos de su hijo, con vómito en su ropa, y nada de esto la hace MALA MADRE. Es necesario y urgente dejar de romantizar la maternidad, que es sin dudas, uno de los roles más complejos de la vida.

Hace poco a una mujer muy popular a nivel mundial le preguntaron, ¿Cómo haces para ser tan brillante en tu carrera profesional, tener una pareja exitosa, criar hijos maravillosos, encargarte de la casa y estar siempre linda? Y ella respondió: “Es fácil, cuando me vean brillando en una de estas áreas, es porque estoy descuidando otras, todo no se puede, y una va alternando”

Que importante sería entonces dejar de atribuir una cantidad de adjetivos inalcanzables en los saludos del día de la madre: a la incondicional, que siempre esta presente, brillante, dulce, cariñosa, amable, empática, bella, la que siempre tiene la palabra justa, etc, porque la maternidad esta muy lejos de eso.

Maternar es un acto de amor, sin dudas, pero lleno de errores, complicaciones, cansancio, y un sinfín de sentimientos encontrados, y tal vez, si nuestro mensaje social comienza a ser mas benevolente y sincero hacia las madres, podemos lograr disminuir, en parte, el estrés diario que este rol conlleva debido a los estándares de crianza inalcanzables que se imponen culturalmente.

Por eso es necesario que ser mamá sea un derecho, una elección de vida, y que todas las mujeres de han vivido otras épocas, mi madre, y la tuya seguramente, puedan reflexionar sobre su maternidad impuesta socialmente, o producto de relaciones no consentidas, o no planificadas, y curar las heridas que indefectiblemente esa contradicción les genera, para poder vincularse con sus hijos sin reproches ni resentimientos, de manera mas sincera y compasiva.

Hay madres que enviudaron, otras que se separaron de su pareja por malos tratos y también las que decidieron aplicar a técnicas de reproducción asistida, pero ser madre va más allá de un acto biológico, no todo se reduce a reunir un material genético con el óvulo y el espermatozoide

para producir un bebé, es necesario que exista un proceso psicológico de amor, educación y crianza para criar personas que se sientan amadas y puedan amar en el mundo, y no tener la sociedad fragilizada que hoy tenemos, donde predominan, cada vez más, las estructuras narcisistas que son incapaces de dar amor y establecer vínculos con responsabilidad afectiva en su entorno.

Maternar es un acto humano que por esencia es cuidar y espero que si no tenés una mamá este domingo, puedas pasar un lindo momento con quien sientas que materna tu vida.

Escribe Natalia Pino Roldán, Licenciada en Psicología (MP 360)

www.psicologanataliapinoroldan.com/