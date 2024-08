Nazarena Fleitas está al frente del área de Diversidad del Observatorio de Violencia Familiar y de Género de Misiones. Participó este miércoles de la presentación del segundo corte del relevamiento de personas trans en la provincia y el documental «Nada Menos Que la Igualdad».

Estas actividades forman parte de la campaña «Nada Menos Que la Igualdad», promovida por el Ministerio de Trabajo y Empleo, el IPEC, y diversas organizaciones provinciales que trabajan en favor de los derechos y la inclusión de la comunidad.

Nazarena consideró que tanto el relevamiento como actividades que promueven la igualdad son importantes para la comunidad trans ya que «se habla de nosotras en el ámbito gubernamental, se habla de datos precisos, estadísticas», resaltó.

En una charla con ENFOQUE Misiones, Nazarena reflexionó sobre la situación actual de la comunidad. «A nivel nacional hay un retroceso enorme con el despido de 650 compañeras y en todo este contexto en Misiones estamos un evento tan importante en la casa del pueblo –Cámara de Diputados-«, destacó.

Agregó que en la provincia se sigue avanzando en materia de estadísticas, de derechos humanos, de poder incluirlas.

En relación al comportamiento social respecto a la comunidad indicó que «el contexto nacional no influye para bien y se volvieron ver mensajes de odio, de discriminación principalmente en las redes y con el cierre del INADI también no tenemos donde denunciar y para la gente discriminar en nuestro país no tiene ninguna consecuencia», reflexionó.

En el mismo sentido consideró que Misiones es una de las sociedades que más avanzó en tema de derechos, de inclusión de ayudar a avanzar a las compañeras. «Hoy podemos salir libremente y tenemos una educación que acompaña a las infancias y las adolescencias», destacó.

No obstante marcó que aún faltan muchos aspectos como ser acceso laboral, a la vivienda. «Por eso es importante la mesa de Diversidad desde donde avanzamos en todas estas cuestiones», indicó.

Finalmente, y en un mensaje directo a sus compañeras, las instó a estudiar. «Les digo que nos preparemos, que estudiemos, que nunca perdamos los sueños y que cualquier duda que recurran al área desde donde trabajamos para seguir avanzando a una sociedad sin desigualdad. Pueden contactarse ya sea a través de las redes sociales del Observatorio de Violencia Familiar y de Género o las mías Nazarena Fleitas».