El reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical falleció este miércoles en Posadas, tras descompensarse en plena transmisión en vivo. Tenía 66 años y una extensa trayectoria en la vida política de Misiones.

La política misionera despide con profunda tristeza a Hernán Damiani, uno de los referentes más emblemáticos del radicalismo provincial, quien falleció este miércoles 15 de octubre en Posadas, luego de sufrir una descompensación durante un programa de debate transmitido por streaming.

El hecho ocurrió mientras participaba del ciclo “Dólar Blue”, emitido por La Casa del Streaming. Damiani se encontraba exponiendo sobre la coyuntura política cuando comenzó a sentirse mal, lo que obligó a detener la transmisión. Fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un infarto fulminante.

Un radical de pura cepa

Con 66 años, Hernán Damiani era considerado una de las voces más respetadas dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Abogado de profesión, dedicó más de cuatro décadas a la militancia y al trabajo institucional.

Fue concejal de Posadas, diputado provincial y diputado nacional, además de haber presidido en varias oportunidades el Comité Provincia de la UCR.

Comprometido con los valores republicanos y la transparencia en la gestión pública, Damiani era una figura clave en el armado político de la UCR y participaba activamente en la campaña electoral de este año, integrando la lista de candidatos a diputados nacionales como suplente.

Dolor y reconocimiento

El fallecimiento de Damiani generó una ola de mensajes de pesar en toda la provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua expresó en redes sociales:

“Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

También se pronunciaron referentes de diferentes espacios políticos, quienes coincidieron en destacar su vocación democrática, su trato cordial y su compromiso con Misiones.

Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y… pic.twitter.com/YyMGwKRyym — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 16, 2025

Un legado de convicciones

Hernán Damiani fue, a lo largo de su carrera, una figura que promovió el diálogo entre sectores políticos, defendiendo los principios del radicalismo clásico y la participación ciudadana.

Sus colegas lo recordaron como “un militante incansable, que creía en la política como herramienta de transformación”.

En los próximos días se realizará un homenaje partidario en el Comité Radical de Posadas, donde militantes, amigos y dirigentes podrán despedirlo.

Un vacío difícil de llenar

Su partida deja un profundo vacío en la política misionera.

A pocos días de las elecciones legislativas, su figura se erige como símbolo de compromiso y trabajo institucional, un ejemplo de dedicación que trasciende las fronteras partidarias.

Hernán Damiani (1959–2025).

Radical, abogado, militante.

Un hombre que defendió sus ideas con respeto, convicción y una sonrisa.