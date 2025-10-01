Con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, un detalle clave puede costar caro: fotografiar la Boleta Única de Papel en el cuarto oscuro está prohibido por ley y tendrá sanciones económicas severas.

Según lo establecido en el Código Nacional Electoral, la multa por esta infracción puede llegar hasta los 200 módulos electorales, lo que equivale hoy a $77.062 (con un valor de $385,31 por módulo).

¿Qué está prohibido?

Tomar fotos o filmar dentro de la cabina mientras se vota.

Compartir imágenes de la Boleta Única marcada.

Esta medida busca proteger el secreto del voto y evitar prácticas como el “voto cadena” o la compra de sufragios.

Otras sanciones en juego

No ir a votar: multa de entre $50 y $500, además de quedar registrado como infractor en el padrón.

Fotografiar la boleta: sanción de hasta $77.000, según lo previsto en el artículo 71 inciso G y el artículo 128 del Código Electoral.

Sacar una foto dentro del cuarto oscuro puede ser un recuerdo muy caro: hasta 77 mil pesos de multa. La recomendación de las autoridades es clara: guardar el celular antes de entrar a votar y garantizar que el acto electoral sea libre y secreto.