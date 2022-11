El Centro de Formación Profesional (CEP) 17 de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, (UOCRA), seccional Posadas salió a los barrios con los talleres de electricidad para mujeres. Iniciaron con cursos básicos y luego, quienes deseen, continúan con la formación en el Instituto. El objetivo: potenciar sus capacidades y afianzar el empleo calificado.

Actualmente 70 mujeres realizan la tecnicatura en el Centro de Formación. En total más de 40 mujeres recibieron el certificado del curso básico de electricidad y seguirán capacitándose.

“Me encantó la experiencia, es una posibilidad de aprender algo que veíamos lejano a las mujeres. En mi casa soy sola con mis hijos y siempre tuve que depender de otros para tema electricidad”, destacó Alejandra Otero del Barrio 70 viviendas. Aseguró que esta primera experiencia la motivó para seguir capacitándose en el Instituto y su objetivo, tras esta primera capacitación básica, es continuar y certificarse como electricista.

En el mismo sentido, Graciela Cardozo, del Barrio Prosol 2 de Posadas, se mostró entusiasmada. “Yo tenía miedo a la electricidad, con el curso me di cuenta que si nos formamos no es difícil, que las mujeres también podemos solucionar muchas cosas que, tal vez, pensábamos que no”. Graciela asegura que no sólo se sacó el miedo, sino que está dispuesta a seguir estudiando.

“Recibir hoy el certificado es un mimo y sentir que se puede. Además hay muchas que se enteraron que también quieren hacerlo, es también motivar a otras mujeres”, expresó.

Para Claudia Cantero, de Itaembé Miní “es una gran cosa tener la posibilidad de formarnos en este rubro, de sentirnos independientes, de resolver nosotras estas cuestiones que generalmente era un tema de hombres”.

Un mercado laboral rentable:

El abogado Jair Dib, regente del Centro de Formación Profesional 17, aseguró que decidieron salir a los barrios para descentralizar la formación. “No podemos dar la totalidad de las horas que se dan para ser técnico electricista, por ello brindamos un curso introductorio para incentivar a la capacitación y que luego recurran al Centro de Formación ubicado por Lavalle y Centenario y en el anexo de Itaembé Guazú que estará en funcionamiento el próximo año”.

Respecto a la decisión de que se capacite a mujeres, aseguró que “la participación de la mujer en el rubro hoy es una prioridad. Hay una política de Estado de la formación y nosotros desde el centro tenemos la misma línea. Es un rubro que se creyó hace muchos años sólo para hombres y que hoy es rentable, y la inclusión de las mujeres en el rubro es una política para darle las herramientas para un verdadero empoderamiento, para que puedan desempeñarse de forma independiente, tanto en su casa, como la posibilidad de una fuente laboral”, señaló.

Indicó que es importante que más mujeres se interesen en el oficio que hoy tiene mucha demanda, como la instalación de aires acondicionados. “Es en Misiones un rubro muy demandado y bien remunerado”, remarcó.

Dib destacó el interés que despertaron en las mujeres. “Hoy en el Centro de formación de 150 alumnos, 70 son mujeres y tiene que ver con esto, sembrar el interés. Muchas creen que para entrar en el rubro hay que ser toscas o muy fuertes y particularmente para electricidad, cualquiera pueda hacerlo”, indicó.

Agregó que el trabajo que vienen realizando en los barrios comprende, que una vez finalizados los cursos poder armar una red de mujeres electricistas. “La idea es potenciar el desarrollo barrial y comunitario, aspecto que hace mucho venimos trabajando”.

Los talleres son dictados por la arquitecta Pamela Casado, docente de la tecnicatura en electricidad que se dicta en el centro que funciona 18:30 a 22 horas.