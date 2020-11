El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la nueva fórmula previsional y aseguró que desde el Gobierno apuestan a que «el salario crezca por sobre la inflación».

«El mejor índice para calcularlo es el aumento de los salarios», afirmó Moroni en declaraciones a «Informate Bien» en Radio 10 sobre la nueva fórmula para calcular jubilaciones y pensiones.

Consultado sobre la decisión de no continuar con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el funcionario explicó que cuando el Gobierno adoptó la medida «la actividad era nula, nadie podía trabajar». «Ahora no se retira el Estado, pero no tiene sentido mantener un subsidio de semejante masividad cuando la situación es distinta», argumentó.

«El Gobierno ha demostrado que cada vez que ha habido necesidad y urgencia de algún modo se ha cubierto», dijo en la misma línea Moroni, al tiempo que puso como ejemplo la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). «Vamos hacia programas focalizados, sostuvo.

«Con el ATP asistimos a millones de trabajadores con el pago de salarios y eso sigue hasta diciembre en los sectores críticos. Además, la ayuda a empresas sigue con los créditos subsidiados y el programa REPRO», sostuvo el ministro de Trabajo.

Moroni también cuestionó a quienes se oponen al pago de un impuesto a las grandes fortunas, que comenzará a tratarse esta semana en el Congreso: «Que alguien haga planteos con respecto a una contribución que afecta a 9 mil personas, yo la verdad que no lo entiendo».

Fuente: Ámbito