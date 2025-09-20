Con gran acompañamiento, se realizó en Montecarlo el lanzamiento oficial de la 34° Fiesta Nacional de la Orquídea y 41° Fiesta Provincial de la Flor.

El intendente Julio ‘Chun’ Barreto destacó el esfuerzo de la comisión organizadora, instituciones, comercios y vecinos que, pese al difícil contexto económico, hicieron posible que la fiesta siga siendo un emblema provincial y regional.

Señaló también que los verdaderos protagonistas del evento son los orquidearios, floricultores y orquideófilos, quienes con su trabajo convierten a la naturaleza en arte. Asimismo, agradeció el apoyo del gobierno provincial, que acompañó con obras de infraestructura en el parque y sus accesos.

La tradicional celebración se presenta como una de las más importantes de la región, reafirmando a Montecarlo como capital provincial de las flores.