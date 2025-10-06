Este domingo 12 de octubre de 2025, desde las 8 de la mañana, la ciudad se llenará de energía y color con una nueva edición de la Prueba Atlética de la Orquídea, un evento que combina deporte, naturaleza y celebración en el marco de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor.

Con inscripción gratuita, la competencia convoca tanto a corredores experimentados como a familias y aficionados al running. Habrá distancias de 5K y 10K competitivas, y también categorías infantiles de 1K (de 7 a 9 años) y 2K (de 10 a 13 años), fomentando la participación de los más chicos.

Cada atleta recibirá una entrada para el evento y una adicional para un acompañante, además de poder participar en sorteos y obsequios especiales.

El encuentro promete ser una jornada de alegría y movimiento, ideal para disfrutar de la naturaleza de Montecarlo y del espíritu festivo que caracteriza a esta tradicional celebración misionera.

Informes e inscripciones: 3751-520243 / 503024