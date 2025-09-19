Con entusiasmo y gran acompañamiento, Montecarlo presentó oficialmente una nueva edición de sus fiestas más emblemáticas: la 34° Fiesta Nacional de la Orquídea y la 41° Fiesta Provincial de la Flor.

El intendente Julio “Chun” Barreto encabezó el lanzamiento y subrayó el compromiso de la comisión organizadora, instituciones, comercios y vecinos que, aun en un contexto económico complejo, lograron darle continuidad a un evento que es símbolo provincial y regional.

“Los verdaderos protagonistas son los orquidearios, floricultores y orquideófilos, que con su trabajo convierten a la naturaleza en arte”, destacó Barreto, al tiempo que agradeció el acompañamiento del gobierno provincial, que impulsó obras de infraestructura en el parque y sus accesos.

Un clásico que florece cada año

La Fiesta Nacional de la Orquídea y la Provincial de la Flor se consolidan año tras año como una de las celebraciones más importantes de la región, atrayendo a miles de visitantes y reafirmando el título de Montecarlo como capital provincial de las flores.

Con espectáculos, exposiciones y un despliegue único de color, la cita promete nuevamente deslumbrar a quienes se acerquen a disfrutar de la belleza natural y cultural que distingue a la ciudad.