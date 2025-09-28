Este viernes se desarrolló en la Casa de la Historia y la Cultura de Montecarlo el segundo taller zonal «Camino a la Reglamentación de la Ley de Cuencas Hidrográficas XVI N°150», con la presencia del Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán, el intendente local, Julio Barreto, jefes comunales de la zona norte y representantes de diversos sectores.

La iniciativa forma parte del proceso participativo que busca construir una normativa enriquecida con los aportes de actores públicos y privados, instituciones municipales, provinciales y nacionales, universidades, referentes de comités de cuenca y miembros de la sociedad civil. El objetivo es recuperar experiencias y conocimientos para fortalecer el Sistema de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas establecido en la Ley XVI Nº 150.

En este marco el ministro de Ecología destacó el acompañamiento de los distintos sectores en el taller y subrayó el «rol fundamental que cumplen los intendentes en el proceso de reglamentación de la Ley de Cuencas Hidrográficas, ya que su compromiso y participación resultan clave para avanzar en el cuidado y la preservación de los recursos naturales de la provincia».

Por su parte, el intendente anfitrión señaló que este tipo de espacios de debate «permiten enriquecer una de las leyes más importantes que tiene Misiones para el cuidado del ambiente». Asimismo, remarcó el fortalecimiento de la vinculación entre los municipios y el Ministerio de Ecología para garantizar la protección de los recursos naturales.

Cabe señalar que este fue el segundo encuentro de debate, ya que, el primer taller de este proceso se realizó en Posadas, el pasado 25 de agosto, con representantes de la zona sur. Tras la jornada en Montecarlo, resta el tercer encuentro, que tendrá lugar en la zona centro.

Del taller participaron representantes de Montecarlo, Comandante Andresito, Puerto Iguazú, San Antonio, Eldorado, 9 de Julio, Puerto Esperanza, Puerto Libertad, Colonia Wanda, Colonia Delicia, Bernardo de Irigoyen, Colonia Victoria, Santiago de Liniers, San Pedro, Pozo Azul, Puerto Rico y Caraguatay.

Entre las autoridades presentes estuvieron el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa y el Director de Impacto Ambiental del Ministerio de Ecología, Franco Sosa. El intendente anfitrión, junto a los jefes comunales de Caraguatay, Mario Peyer y de Garuhapé, Gerardo Schmield. También participaron la investigadora del IMiBio, Cecilia Miranda, representantes de Fuerzas de Seguridad, instituciones nacionales, provinciales y municipales, representantes de la UNaM, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas e integrantes de comités de cuenca.