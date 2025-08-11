En la Plazoleta La Paloma se llevó a cabo la apertura oficial de la Estudiantina montecarlense 2025, un evento que reunió a jóvenes de las escuelas secundarias de la ciudad para celebrar el talento, la creatividad y el espíritu deportivo.

Durante la jornada, se presentaron diversos talentos de estudiantes locales, que desplegaron su arte y energía frente a un público entusiasta. Además, se realizó el lanzamiento oficial de los tradicionales juegos por la llave y el escudo de la ciudad, competencias que año tras año fomentan la integración y la sana rivalidad entre los colegios.

Los juegos incluyen disciplinas deportivas como beach vóley, ciclismo, básquet, fútbol 7, vóley, handball, atletismo, futsal, juegos de mesa y competencias culturales.

La actividad fue organizada por la Asociación de Centros de Estudiantes de Montecarlo (ACESMO) junto con el Área de Juventud de la Municipalidad, que destacaron la importancia de brindar espacios de encuentro y participación a las juventudes locales.