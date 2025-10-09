Con un imponente marco de público, Montecarlo dio inicio a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor, uno de los eventos más emblemáticos de Misiones. El Parque Juan Vortisch, con sus 89 años de historia y más de seis hectáreas de naturaleza viva, volvió a convertirse en el escenario ideal para esta celebración que conjuga belleza, cultura y comunidad.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Julio “Chun” Barreto, intendentes de distintas localidades, funcionarios provinciales y el gabinete municipal. La ceremonia marcó el comienzo de una edición que reafirma el espíritu de la fiesta: una tradición que sigue más viva que nunca, reflejando el trabajo colectivo, la identidad y la pasión de la comunidad montecarlense.

Un evento que florece con identidad

Más de 400 orquídeas en flor participan en competencia, con ejemplares provenientes de Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Córdoba, Corrientes, distintas zonas de Misiones y países vecinos como Paraguay y Brasil. La muestra se completa con bromelias de Posadas y Montecarlo, evaluadas por un equipo de 20 expertos en admisión y juzgamiento.

Durante tres jornadas, se desarrollan más de 15 capacitaciones gratuitas sobre orquideología, floricultura, flores comestibles, hongos, bambú e innovaciones productivas sustentables, consolidando el carácter educativo y formativo de la fiesta.

Cultura, comunidad y naturaleza

El evento también ofrece dos tardes dedicadas a las infancias y las familias, con actividades recreativas que fomentan el vínculo con la naturaleza. Además, un escenario interno presenta el arte local y juvenil, mientras que cuatro noches de música y danzas regionales llenan de color el salón cultural.

La feria comercial reúne a más de 120 stands de emprendedores, artesanos y comercios, junto a 40 viveristas, cinco patios de comida, seis buffets y dos heladerías, todos gestionados por instituciones educativas y clubes locales. En total, más de 2.500 personas de la comunidad trabajan en la organización, con el acompañamiento de más de 40 empresas privadas y organismos provinciales, entre ellos el Gobierno de Misiones, el Ministerio de Turismo, Vialidad Provincial, INTA, Biofábrica y Bomberos Voluntarios.

La Cooperativa Misioflor se incorpora este año al pabellón principal de paisajismo, aportando valor y presencia a la muestra.

Un atractivo turístico en pleno crecimiento

Con más de 15 contingentes nacionales e internacionales, incluyendo visitas de Paraguay y Brasil, la plaza hotelera de Montecarlo alcanzó un 90% de ocupación, reflejando el creciente interés turístico que despierta el evento en toda la región.

La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor se consolida, una vez más, como una celebración de la naturaleza, la cultura y la identidad misionera, orgullo de Montecarlo y símbolo del amor por las flores que florece generación tras generación.