Con el inicio del programa Bienestar Yoga, jóvenes con discapacidad, a partir de 14 años, y sus familias comenzaron a disfrutar de un espacio pensado para el encuentro, la actividad física y el cuidado integral.

«Esta propuesta reafirma que la inclusión no es un discurso, es una política concreta que abre oportunidades, integra y mejora la calidad de vida de nuestra comunidad», destacaron desde el Municipio.

Y agregaron: «Seguimos trabajando para que Montecarlo sea ejemplo de inclusión, salud y bienestar para todos».