El ministro a cargo de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones, Roberto Padilla, visitó el Espacio Municipal de Abordaje y Prevención de Adicciones (EMAPA) de Montecarlo.

En su recorrida, mantuvo un encuentro con la directora del centro, Rosana Esquivel, con quien dialogó sobre las acciones de prevención y acompañamiento que se desarrollan en la comunidad. Padilla destacó la importancia de contar con este tipo de espacios en ciudades como Montecarlo, ya que permiten acercar recursos, orientación y contención a las familias, fortaleciendo la red local de prevención y atención frente a los consumos problemáticos.

El ministro reafirmó además el compromiso de la Provincia de seguir acompañando y fortaleciendo el trabajo del EMAPA, no solo en Montecarlo, sino también en las localidades vecinas, articulando políticas públicas que lleguen de manera concreta a los vecinos.