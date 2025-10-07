Montecarlo sigue apostando al futuro a través de la educación. A partir del ciclo lectivo 2026, la ciudad sumará una nueva opción de nivel superior gratuita: la Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial Digital, dictada por el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES).

El intendente Julio “Chun” Barreto destacó el anuncio como “un paso más para que nuestros jóvenes puedan formarse y crecer sin tener que irse de la ciudad”, subrayando la importancia de seguir ampliando las oportunidades educativas en Montecarlo.

La nueva tecnicatura permitirá a los futuros estudiantes capacitarse en áreas clave del mundo digital, como la producción de contenidos multimediales, diseño, comunicación y nuevas tecnologías, todos campos con alta demanda laboral.

En el marco del lanzamiento, se firmó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre la Municipalidad de Montecarlo y el IMES, fortaleciendo el compromiso conjunto de formación, desarrollo e innovación.

“Montecarlo sigue creciendo desde la educación, la innovación y el trabajo en conjunto. Apostar al conocimiento es apostar al futuro”, remarcó Barreto durante la firma del acuerdo.

Con esta incorporación, Montecarlo reafirma su posición como referente regional en educación pública y gratuita, brindando a los jóvenes y a sus familias nuevas herramientas para construir su futuro sin alejarse de su ciudad.