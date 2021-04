Unas diez familias agricultoras de Mojón Grande recibieron las primeras bandejas de variedades hortícolas producidas en Biofábrica. Se trata del proyecto que lleva adelante junto al Ministerio de Acción Cooperativa y la Subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de Hacienda.

Tras la gestión de la intendencia se conformó el grupo de productoras, quienes ya tienen huertas para el autoconsumo y el excedente destinan a la venta a los vecinos de Mojón Grande. En este sentido el jefe comunal, Adrián Solís indicó que el objetivo mayor es “lograr una buena producción y entrar al Mercado Concentrador de Oberá. Para eso necesitamos tener una producción sostenida y sostenible en el tiempo”.

Mojón Grande es un municipio donde la mitad de la población vive en el ámbito rural y este grupo de mujeres “tiene la intención de diversificar, que la huerta deje de ser para autoconsumo y verlo como una actividad económica para la familia” comentó Solís.

Yolanda de OIivera cuenta que con el trabajo de la familia se dedica “a la chacra, planto verduras, mandioca, crío gallinas, lechones. Vendemos una parte y consumimos la otra”. También cuenta con una clientela fija que la espera todas las semanas en las entregas que hace casa por casa.

Con respecto a los plantines que estaba llevando a su huerta comentó que son “una gran ayuda para nosotros. Son de muy buena calidad”. Con respecto a esta característica recordó las dificultades que suele tener en la producción de plantines en la primera etapa, sobre todo en lo referente a la sanidad. “Nosotros en la chacra sembramos, que en muchas ocasiones nos atacan hongos, los bichitos. Y sufrimos porque no queremos estar poniendo veneno, y en el caso de hongos no sabemos ni qué poner”, detalló. En cambio, al recibir las bandejas “es mucho mejor, ya viene listo para poner en la tierra y cuidarlo para que crezca. Ganamos bastante tiempo, no tenemos que estar esperando que la semillita crezca”, destacó.

El programa hortícola prevé la entrega de plantines de lechuga, repollo, escalora, cebolla, rabanito, maíz. Los plantines cumplen con estándares de calidad que permiten al productor trasplantar a sus canteros minimizando la aplicación de agroquímicos, garantizando así la presencia y diferenciación en el mercado local. También, Biofábrica realiza junto a las productoras, ensayos con bioinsumos, a base del hongo benéfico Trichoderma, para minimizar el uso de químicos para el control de plagas y enfermedades.