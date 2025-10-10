La Ruta del Diseño Misionero vuelve a sorprender con una nueva propuesta que celebra la creatividad, la identidad y el espíritu innovador de los diseñadores de la tierra colorada. Este sábado 11 de octubre, a partir de las 20:00 horas, el espacio Temple Costanera recibirá a una fashion performance donde la moda se convertirá en un lenguaje de expresión cultural.

Bajo una puesta escénica que realza la narrativa de las prendas, los creativos misioneros presentarán sus cápsulas, mostrando la diversidad y el talento que caracterizan a la moda hecha en Misiones. Participarán Gisela Krazuski (Marca UEL, Embajadora del Diseño Misionero), María Krijanoski (Herencia Bonita), María Celeste Fragueiro (MC Tejidos), Gustavo Lenz (Lenz de Autor), Carolina Pfeifer (Ambay Impresión Natural), Teff Coca (TEFF), Noelia Vivas (Sangre Real), Yanina Rasch (Rasch Vestidos) e Isabel Barrios (Alma Bella), quienes darán vida a un desfile que combina arte, identidad y territorio.

Durante la velada se realizará además la presentación oficial de los finalistas de la Edición 2025 de la Ruta del Diseño Misionero, quienes competirán por el título de Embajador del Diseño Misionero 2025-2026 en la gran final del 29 de noviembre.

Como cierre, el público podrá disfrutar del cóctel de autor creado por Temple, especialmente diseñado para esta ocasión, celebrando el inicio de un nuevo ciclo donde la moda, la cultura y el turismo se encuentran para fortalecer la identidad creativa de la provincia.

La actividad es con entrada libre y gratuita, con reservas disponibles a través del instagram @templeposadas.