El 14 de octubre marcará un antes y un después para Oberá y toda la región: se inaugurará el Parque Solar Fotovoltaico más ambicioso de Misiones, con capacidad para inyectar 10 megavatios de energía limpia al sistema eléctrico local.

Este mega proyecto no sólo simboliza la apuesta por un futuro sustentable, sino que redefine el rol de la provincia como protagonista de la transición energética. Con 15.000 paneles solares instalados en el Parque Industrial Tecnológico y de Innovación Zona Centro, se espera una reducción anual de 11.800 toneladas de CO₂ y un ahorro equivalente a 4,38 millones de litros de diésel.

Datos que construyen el impacto

Elemento Detalle

Capacidad 10 MW al sistema eléctrico de Oberá

Paneles instalados 15.000 unidades

Reducción de emisiones 11.800 toneladas de CO₂ por año

Ahorro estimado 4,38 millones de litros de diésel

Zona Parque Industrial Tecnológico y de Innovación Zona Centro

Inauguración 14 de octubre

Beneficiarios Oberá y 19 municipios cercanos

Una transformación con alcance regional

El intendente Pablo Hassan subraya que la creciente demanda energética del Parque Industrial necesitaba una solución de escala: “el siguiente paso serán dos nuevas estaciones transformadoras para distribuir la energía producida”.

A su vez, esta planta solar representa una punta de lanza para el plan provincial de diversificación energética, con proyectos similares previstos para localidades como Alem, Apóstoles, San Vicente, Concepción de la Sierra y Eldorado.

Se trata de una obra que desafía la dependencia de los combustibles fósiles y da forma concreta a un horizonte donde la energía deje de ser un problema para pasar a ser un activo estratégico para el crecimiento y el bienestar.