Misiones podría convertirse en la primera provincia de Argentina en contar con un Juzgado de Protección Animal. La iniciativa, presentada a fines de agosto en la Legislatura provincial, busca atender con mayor rapidez casos de maltrato, tráfico y tenencia irresponsable de animales domésticos, silvestres y comerciales.

El diputado provincial Juan José Szychowski (Frente Renovador Neo) explicó en el programa El Periodista de Canal 12 que el objetivo es contar con un fuero especializado.

Diputado provincial Juan José Szychowski.



“Queremos un lugar donde inmediatamente se resguarde al animal y quede protegido hasta que se realicen todas las acciones legales”, señaló. Actualmente, el trámite exige una denuncia policial que luego pasa al juzgado, un proceso que demora mientras el animal sigue sufriendo.

“Los animales sienten igual que vos”

Szychowski destacó la base científica que respalda la propuesta:

“En 2012, los mayores científicos del mundo estudiaron la corteza cerebral de los animales y concluyeron que existen dos grupos: los humanos y los no humanos. Todos sentimos. Los animales sienten tristeza, maltrato y empatía igual que vos”.

El legislador remarcó que la ley abarcará a animales domésticos, fauna silvestre y animales comerciales, ampliando la protección legal en toda la provincia.

ONG celebra: “Un gol de media cancha”

La propuesta recibió el apoyo inmediato de la fundación Libre Relincho. Su presidente, Roberto Michel, expresó:

“Estamos muy felices, necesitábamos acciones rápidas. Es un gol de media cancha. Con un juzgado especializado no tendremos que esperar 48 o 72 horas para que un juez actúe”.

Michel relató cómo funciona hoy el protocolo ante el maltrato de caballos: la denuncia se hace en una comisaría o al 911; la policía constata la situación con un veterinario oficial y recién ahí se autoriza el secuestro del animal. Si la ONG actúa por su cuenta, debe contar con autorización y levantar un acta, de lo contrario corre el riesgo de ser acusada de robo. “Un caballo tiene valor económico, tanto vivo como muerto”, advirtió.

El maltrato animal en aumento

El referente de Libre Relincho alertó que las denuncias por maltrato animal crecieron un 60% respecto al año pasado. “La crisis económica influye y también la violencia generalizada. El golpeador empieza por los animales”, dijo. Además, reclamó que a quienes resulten culpables no solo se les impongan trabajos comunitarios, sino también evaluaciones psicológicas.

Szychowski, por su parte, reconoció la labor de las organizaciones:

“Con sus propios recursos y tiempo cumplen una función que muchas veces corresponde al Estado”.

Cómo funcionará el juzgado

El proyecto contempla que el nuevo fuero atienda denuncias de maltrato, tráfico, cría irresponsable y tenencia de mascotas. Incluirá un sistema telefónico y online para denuncias inmediatas y respuestas rápidas.

De aprobarse, Misiones marcará un precedente nacional:

“Necesitamos que se resguarde y sancione en forma rápida y ejemplar. Que quede claro que no puede haber maltrato animal”, concluyó Szychowski.