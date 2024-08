Este jueves, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó la apertura oficial de la «Mesa de Frontera para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR» en el Parque del Conocimiento. Este evento marca el inicio de un esfuerzo binacional conjunto con Encarnación para abordar y combatir el trabajo infantil en las regiones fronterizas de Argentina y Paraguay.

La mesa se enmarca dentro del Plan Regional del MERCOSUR para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Su propósito es fortalecer el diálogo y la cooperación entre las partes involucradas mediante reuniones técnicas, el intercambio de experiencias y la formulación de propuestas y conclusiones consensuadas.

Al respecto, el gobernador Passalacqua expresó: «esta es una jornada que me encantaría que no se hiciera porque me gustaría que el trabajo infantil no exista más, pero existe y duele mucho reconocer esto. Para mi lo importante es seguir trabajando como lo estamos haciendo y sobre todo enfocados fuertemente en la prevención y erradicación del trabajo infantil».

«Esta problemática es milenaria y hasta hace muy pocos años estaba muy normalizado que los niños ingresen a temprana edad al mundo del trabajo. Lamentablemente hoy todavía existen padres que deciden sacar a sus hijos de la escuela para que trabajen. Duele mucho esta realidad, pero es así y hay a quienes todavía lo tienen naturalizado. Tampoco culpo a estos padres porque es un pensamiento ancestral, lo naturalizaron y aceptaron porque sus padres, abuelos y tatarabuelos así lo hicieron», sostuvo el mandatario provincial. «Pero se tienen que terminar», agregó.

Además señaló que «para terminar con el trabajo infantil hay que luchar en dos sentidos, por un lado es una batalla cultural que involucra a los estados, las asociaciones civiles, los sindicatos y hasta a ámbitos como el fútbol, las iglesias, entre otros. Y por el otro, el peso de la ley. Nuestro Código Penal condena el trabajo infanto-adolescente, pero la pena es muy leve, de uno a cuatro años y la mayor parte es excarcelable. Me parece muy baja la pena. Y esta es mi opinión personal, no es la opinión de un Gobierno, pero considero que nuestro Código Penal es muy flaco para contrarrestar tantos años de esclavitud infantil».

«Duele y perturba que tanta gente vea como natural que los niños estén trabajando en la tarefa y no en la escuela o jugando. Cuánto esfuerzo nos queda por delante para poner fin a esto, pero es un gran paso estar acá hoy todos juntos. La lucha contra el trabajo infantil es una tarea de todos», aseguró y agradeció a los representantes de Paraguay presentes.

En la apertura del evento estuvieron además la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el cónsul general en Encarnación, Pablo María Sáenz Briones, el viceministro de Trabajo de Paraguay, César Augusto Segovia Villassanti, el director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Empleo y Coordinador Nacional de Argentina, Gerardo Corres, el director de Asuntos Internacionales y Coordinador Nacional de Paraguay, Joryan Rossati, la directora regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Itapúa, Sara Riquelme, entre otros funcionarios provinciales, nacionales y del país vecino.

Primera jornada de la Mesa Binacional

En esta primera sesión que se realiza en el Parque del Conocimiento de Posadas se abordan diversos temas cruciales, tales como:

Sectores con alta incidencia de trabajo infantil: yerberas, ladrilleros, comercio, construcción, trabajo infantil doméstico, cítricos, tabaqueras y aserraderos.

Percepción de los trabajadores de frontera.

Informalidad y trabajo en la frontera.

Protocolos de actuación para la detección e inspección.

Articulación con organismos afines y el sistema judicial.

Protección del trabajo adolescente.

La mesa cuenta con la participación de destacados disertantes, incluyendo a Gerardo Corres, Director de Asuntos Internacionales del MTEYSS de la Nación; Joryan Rossatti, Coordinador Nacional de Paraguay; Pablo María Sáenz Briones, Cónsul General en Encarnación; el Viceministro de Trabajo, Cesar Augusto Segovia Villassanti y el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero.

Una lucha social

Por su parte, la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez señaló: «hoy es un día muy importante para los misioneros y misioneras porque estamos constituyendo en el marco del MERCOSUR la primer mesa fronteriza para la prevención y erradicación del trabajo infantil».

«Esto viene a fortalecer el gran trabajo que se viene realizando aquí en nuestra provincia a través de diferentes programas como: la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que iniciamos en el año 2002 de la mano del ingeniero Carlos Rovira, el primer programa provincial con financiamiento y con recursos propios destinados dentro del presupuesto y el observatorio para la prevención y erradicación del trabajo infantil», detalló.

Gimenez destacó además la importancia de contar con un observatorio para conocer en concreto la realidad de esta problemática en la provincia y reforzar así acciones para prevenirla y tratarla con mayor eficacia. «Este observatorio funciona hace un año y forma parte de una de las tareas que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de Misiones. La mayor detección de trabajo infantil que registramos se da en el área rural, en los yerbales», reveló.

Por otro lado, el director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Empleo y coordinador Nacional de Argentina, Gerardo Corres, agradeció al gobernador de Misiones por “generar la primera acción concreta” en todo el Mercosur y dar este gran paso en la lucha contra esta problemática.

«Es realmente un compromiso social luchar contra el trabajo infantil, hay mucho trabajo que hacer entre sindicatos, empresas, empleadores, organizaciones sociales, universidades y otros sectores», manifestó.

Además, destacó que la puesta en funcionamiento de esta mesa binacional es el resultado de diversas políticas en la que se vienen trabajando hace muchos años y reafirma el compromiso de una región de poner fin a un problema que existe en todo el mundo.

Cabe agregar que el evento también contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Ciudad de Posadas, José Amable; la Ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de Misiones, Liliana Rodríguez; el Ministro de Educación, Ciencias y Tecnología, Lic. Ramiro Aranda; y la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira. Asimismo, estuvieron presentes la Presidenta Pro Tempore del Uruguay en el MERCOSUR, Silvana Bentacourt; la Representante Gubernamental de la Mesa Técnica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Laura Diaz Grutter; y la Representante Gubernamental de la Mesa Técnica de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Sabrina Romero. La Presidenta de la Sociedad del Conocimiento SAPEM, Dra. Claudia Gauto, también participó del evento, junto a secretarios, subsecretarios, directores de organismos nacionales y provinciales, autoridades de las fuerzas de seguridad nacional, y representantes del sector trabajador, empresario y del tercer sector, quienes se unieron para discutir y avanzar en la lucha contra el trabajo infantil en la región.

Trascendiendo las fronteras

Por su parte, el viceministro de Trabajo de Paraguay, César Augusto Segovia Villasanti, resaltó la creación de esta mesa binacional. Aseguró que junto a Misiones hoy reafirman su compromiso por terminar con esta problemática que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes.

Reveló además que este tipo de acciones sirven también para informarse y luego divulgar información concreta y correcta a la sociedad. «Hoy en Paraguay, el sector agropecuario es donde más casos de trabajo infantil se encuentran y mucha gente desconoce esta realidad», reveló.

«Es importante recordar que lo más importante es hacer que se respete siempre el derecho de los niños y niñas a la educación, al acceso a la salud, a tener tiempos de ocio y juego», sostuvo.

Y agregó: «estamos muy contentos de estar acá en Misiones, una tierra muy relacionada a Paraguay y con la que tenemos muchos aspectos en común. Hoy vinimos a instalar esta mesa binacional en el marco del MERCOSUR para trabajar por la erradicación de esta problemática. Consideramos fundamental velar por la crianza de nuestros niños y garantizar su derecho a crecer física e intelectualmente».