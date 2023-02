La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Posadas, en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y Defensa del Consumidor llevan adelante una mesa de trabajo con AFIP y la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), con el objetivo de evitar estafas de viajes y alojamientos por parte de empresas turísticas ilegales.

En diálogo con ENFOQUE Misiones, el subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de Misiones, Ramiro Rodríguez Varela, afirmó que se analiza regular los paquetes de viajes y alojamientos que se ofrecen a través de redes sociales que en muchas ocasiones terminan en engaños al turista.

«La Mesa de Trabajo realiza un tratamiento de los viajes ilegales y la estafa en base a la oferta de alojamientos, que son dos temáticas fuertes tanto emisiva como receptiva en la provincia. En este sentido, un no licenciatario que organiza un viaje ilegal, tiene como característica ofrecer un precio menor al de las agencias de turismo y empresas de viajes registradas. Lo hacen para captar al público, pero no tienen la capacidad de pagar los servicios que ofrecen ni tampoco cuentan con un seguro de salud para las personas. Por lo tanto, quienes contraten este tipo de servicios no cuentan con el respaldo y la seguridad correspondientes», expresó el funcionario.

Aseguró que en esos casos, el cliente no paga un seguro, el colectivo puede no estar en condiciones óptimas y no tienen las garantías del alojamiento. Por lo tanto, si ocurre un siniestro «el destino correría por su suerte».

«Nuestro objetivo es cuidar al turista misionero y al que viene de afuera a hacer turismo a nuestra provincia. Estamos trabajando sobre los mecanismos para velar por esa cuestión”, dijo.

Respecto a los alojamientos, Rodríguez Varela señaló que actualmente es común que la gente busque ofertas a través de Marketplace, con el fin de hacer rendir su dinero. Sin embargo, a la hora de reservar el lugar, la conexión es con un total desconocido que el opera por medio de un número de cuenta falso y cuando el visitante llega a destino, se encuentra con que no hay reservas a su nombre y con un comprobante de pago inexistente.

El Subsecretario indicó que las reuniones son periódicas y que se toman denuncias constantes.

Resaltó que la Provincia, en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación, logró un convenio con la empresa Meta (propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp de Mark Zuckerberg) y el laboratorio de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y turismo (Faevit), para trabajar a nivel nacional con la detección de perfiles truchos.

«Se detectaron 15.000 perfiles de agencias de turismo truchas, un número que triplica a las 5.200 que están registradas formalmente en el país. A través de las denuncias, ya hemos dado de baja a 1.300 perfiles», indicó

En cuánto a estadísticas, y a través de un análisis de datos de la Organización Mundial de Turismo, en postpandemia se han proliferado un 35% de creación de perfiles en redes sociales, en búsqueda de generar negocios ilegales o de estafar a las personas haciendo promoción falsas.