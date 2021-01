En el último día del año del 2020 el Gobierno nacional modificó y/o eliminó derechos de exportación para una gran cantidad de bienes y productos agroindustriales. El régimen impositivo para 4.700 productos fue reformado, entre las cadenas afectadas se encuentran la de la Yerba Mate y el Té, carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, espárrago, entre otros), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca. También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especias, alfalfa, alimentos a base de frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.

La idea central que rige este cambio es priorizar el valor agregado; por lo que la materia prima y el insumo básico industrial quedaron en 4,5% de retenciones, el insumo elaborado industrial en 3% y el bien final industrial está exento, es decir que tiene 0% de derechos de exportación. Además, la argumentación oficial indica que son productos que tienen bajo impacto en el precio interno de los alimentos.

El universo que abarca esta modificación en los derechos de exportación es amplio y afecta positivamente a las distintas economías regionales: cerca de 200 mil trabajadores en todo el país están abocados a las mismas. El criterio de beneficiar con la eliminación de las retenciones a los productos que tengan un mayor grado de elaboración reemplaza al que regía bajo la anterior administración nacional: tres pesos por dólar para la exportación de productos industriales. Ese monto fijo fue transformado en porcentaje (se congeló el nivel promedio de 2020).

¿Cómo afecta esta medida a Misiones?

Para la provincia es un claro beneficio, principalmente en los sectores de la Yerba Mate y el Té. Y es una respuesta a un reiterado pedido del gobierno provincial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad le había solicitado personalmente en distintas ocasiones al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, la eliminación del derecho de exportación para los productos misioneros. El mandatario, en esos intercambios, explicó que las retenciones a las producciones locales son insignificantes para la recaudación nacional, pero que afectan fuertemente la rentabilidad de sectores que operan con márgenes de ganancias mucho menores que los del complejo agroexportador de la Pampa Húmeda.

Los casos de los sectores yerbatero y tealero ejemplifican lo graficado por Herrera Ahuad: según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), en el año 2019 dichos sectores exportaron por 155 millones de dólares. Tanto la Yerba Mate como el Té estaban gravados con 5% de retenciones, por lo que, de repetirse un desempeño como el de ese año, los exportadores misioneros dejarían de pagar gravámenes por alrededor de 8 millones de dólares.

Quien celebró la medida fue el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Juan José Szychowski: “La quita de retenciones a las exportaciones es una medida muy acertada”. El titular del INYM considera que la eliminación de los derechos de exportación incentivará la producción en el sector yerbatero. Szychowski también destacó la gestión del gobernador de la provincia y de su ministro del Agro en la cristalización de esta medida.

Finalmente, puso en números el beneficio que significa el fin de las retenciones: “Al cierre de noviembre del 2020 las exportaciones ya habían superado los 39 millones de kilos”.

Desde el gobierno de Misiones recibieron con satisfacción la noticia y evaluaron como un éxito la negociación para eximir o disminuir los derechos de exportación de los productos misioneros que se exportan a distintas partes del mundo. Sin embargo, al igual que luego del veto presidencial a la Zona Aduanera Especial, señalaron que la búsqueda de nuevos beneficios para la provincia no cesará.

De madera

Un sector que estará en primer plano en cuanto a los futuros reclamos al ejecutivo nacional por parte del gobierno encabezado por Herrera Ahuad es el de la Madera. Las pymes locales mostraron su disconformidad por la exclusión del beneficio de las posiciones arancelarias de Madera Aserrada, las de mayor participación en las exportaciones.

Carlos Berninger, exportador del sector, expresó que “no hay un incentivo al sector de exportaciones de Madera. No contemplaron la quita en dos posiciones (4407 y 4409) que son los productos que exportamos en un 90% los aserraderos e industrias (tabla rústica, tabla cepillada, madera para construcción, molduras, finger, machimbre, pallet, etcétera)”.

El descontento sectorial tiene como eje que solo fueron removidas las posiciones arancelarias de rubros que no se exportan o que tienen poca participación; como tableros de partículas o MDF, tableros de fibras, fenólicos o maderas contrachapadas, y OSB; mientras que la madera aserrada (que abarca el 90% de las exportaciones del sector forestal del país y más aun en Misiones) no fue incluida.

Mientras que desde la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) celebraban la medida porque ordena y ayuda a planificar, ya que se pasa a un esquema porcentual en lugar de uno de peso por dólar (aunque consideran que el objetivo final debe ser el 0% de retención para la industria manufacturera), hay otras voces que no acuerdan con esa visión. Como la del empresario del Establecimiento Don Guillermo, Cristian Gruber.

“Al contrario de lo que se dice y titula en todos los medios, no fomentarán en nuestro segmento de la cadena las exportaciones. Sí, es cierto que bajaron los Derechos de Exportación a las Posiciones Arancelarias 4410, 4411 y 4412, y que en octubre habían bajado todos los Bienes Finales Foresto-Industriales a 0%, pero no impacta esta medida en el grueso de las empresas que exportan. Y venimos pidiendo quitas de impuestos. De estas últimas tres partidas mencionadas, prácticamente es muy bajo lo que se exporta desde Argentina. Beneficia a la multinacional Arauco Argentina y alguna otra; a quienes hoy exportan OSB (4410), pero que es un producto que no se fabrica en el país, y los productos fenólicos, que tampoco se está exportando por los precios bajos que no hacen viable los envíos. Entonces, lo único que se puede pensar es que es una medida recaudatoria, no de impacto para crecer”, argumentó el empresario.