Misiones se destaca a nivel regional: más de 4.000 vehículos nuevos fueron patentados en lo que va del año, lo que representa un incremento del 32,5 % respecto a 2024 y coloca a la provincia como líder del NEA en patentamientos.

El crecimiento se observa tanto en autos particulares, que aumentaron un 62 % interanual, como en motocicletas, donde Misiones también marca la tendencia con un 27 % de incremento.

Según especialistas, este auge responde a la combinación de recuperación económica y búsqueda de movilidad. Muchos ciudadanos ven la compra de un vehículo nuevo no solo como una necesidad de transporte, sino también como una forma de proteger sus ahorros frente a la inflación.

El repunte también tiene efecto en sectores vinculados: talleres mecánicos, repuesteras y estaciones de servicio sienten el impacto positivo de la mayor circulación de vehículos. Esto consolida al mercado automotor como un motor clave del consumo interno y la economía provincial.

Con estas cifras, Misiones se perfila como una de las provincias más dinámicas del país en ventas de vehículos nuevos, consolidando su liderazgo en el NEA y marcando un récord regional que refleja tanto la confianza de los consumidores como la actividad económica local.