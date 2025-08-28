El Gobierno de Misiones decidió dar un paso firme ante la falta de respuestas de Nación y recurrirá a la justicia para frenar las bajas irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Así lo anunció el vicegobernador Lucas Romero Spinelli en conferencia de prensa.

La presentación de un amparo judicial estará a cargo de la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Lic. Tatiana Antúnez, con el objetivo de revertir las suspensiones y asegurar que cualquier auditoría futura se realice con transparencia, respeto y sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.

En los últimos meses, muchas familias misioneras se vieron afectadas por la suspensión de sus pensiones, que en muchos casos representan su único ingreso. Según el Gobierno provincial, las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se realizaron de manera irregular y sin notificaciones adecuadas, impidiendo que los beneficiarios pudieran presentarse a acreditar la necesidad del beneficio.

Desde la Vicegobernación remarcaron que se agotaron todas las instancias de diálogo con la Nación y que la vía judicial se convierte en la única alternativa para proteger a los sectores más vulnerables.

Con esta medida, Misiones reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la protección de las familias que dependen de estas pensiones para su subsistencia diaria.