En la localidad de Comandante Andresito, una oficial de la Policía de Misiones fue asesinada por su expareja —también integrante de la fuerza—, en un nuevo hecho de violencia de género que vuelve a estremecer a la provincia.

La víctima fue identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer. El agresor, Oficial Ayudante Natanael Comes, pertenecía a la comisaría jurisdiccional.

El episodio ocurrió en la noche del domingo, cerca de las 21:45, en el barrio 80 Viviendas. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes del domicilio de Da Rosa. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos efectuados por Comes.

La oficial fue hallada sin vida dentro de la vivienda, mientras que el agresor, luego de cometer el crimen, se disparó en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció minutos después.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos habían mantenido una relación de concubinato que había terminado meses atrás. No existían denuncias previas ni medidas judiciales relacionadas al vínculo.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de Policía Científica y bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

Este femicidio se suma a otros casos recientes que exponen una alarma persistente en torno a la violencia de género, incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Mientras las cifras siguen en aumento, sigue siendo materia de relevancia la prevención, control institucional y acompañamiento efectivo a las víctimas.