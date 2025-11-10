Con una planificación que prevé 797 horas anuales de clases, Misiones se encamina a iniciar el ciclo lectivo 2026 con una carga horaria superior al promedio nacional, consolidando su compromiso con una educación de mayor calidad y más oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

El nuevo calendario escolar comenzará el 2 de marzo y se extenderá administrativamente hasta el 21 de diciembre, con un esquema que pone el foco en la cantidad real de horas de enseñanza dentro del aula, más allá del simple conteo de días de clase.

Esta decisión —de carácter político, pedagógico y estratégico— busca fortalecer la equidad entre las diferentes modalidades educativas y aprovechar al máximo el tiempo pedagógico.

Al superar el umbral de 760 horas anuales fijado por el Consejo Federal de Educación (CFE), Misiones se ubicará entre las jurisdicciones con mayor tiempo efectivo de aprendizaje del país. La medida se enmarca además en una resolución nacional que por primera vez unifica el inicio del ciclo escolar en todo el territorio argentino.

El calendario provincial también incluirá un período posterior al feriado del 8 de diciembre, destinado al acompañamiento de los estudiantes que necesiten reforzar contenidos o completar trayectorias escolares, asegurando que todos puedan alcanzar los aprendizajes fundamentales.

La ampliación del tiempo escolar no se traduce solo en más días de clases, sino en mejores condiciones para enseñar y aprender. Según el informe de Argentinos por la Educación, aumentar las horas de clase tiene un impacto comprobado en la reducción de la repitencia, la mejora del rendimiento académico y la continuidad de los alumnos en el sistema educativo.

“Este calendario es el resultado de un trabajo conjunto con los sindicatos docentes y las carteras educativas de todo el país. Logramos un acuerdo equilibrado, realista y adaptado a las necesidades concretas de nuestras escuelas”, destacó el ministro de Educación de Misiones, quien subrayó el valor del consenso como base para una política educativa sostenida en el tiempo.

Con esta planificación, Misiones reafirma su apuesta por una educación más profunda, inclusiva y de calidad, garantizando que cada hora en el aula cuente.