Con votos más que sobrados, la oposición insistió con la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. Anotado el doble triunfo, la sesión continúa con proyectos para interpelar a Karina Milei; la creación de una comisión investigadora por el fentanilo adulterado; la reforma de la Ley que regula los DNU y el rechazo de decretos.

La Renovación misionera marcó el rumbo del debate nacional al votar en contra del veto presidencial sobre el financiamiento universitario. Con esta decisión, los diputados del Frente Renovador de la Concordia ratificaron su apoyo a la educación pública y a la autonomía de las universidades.

El bloque misionero —integrado por Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Vancsik— respondió al pedido del exgobernador Oscar Herrera Ahuad y al liderazgo histórico de Carlos Rovira, asumiendo un rol clave en el futuro del sistema educativo argentino.

La posición tomada en el Congreso refuerza el compromiso provincial con el desarrollo profesional de los jóvenes y coloca a Misiones en el centro de la escena nacional.

«Garantizar que los hijos puedan recibirse, ser profesionales y tener oportunidades en la vida», había reclamado Herrera Ahuad en un acto reciente. Hoy, con la votación, la Renovación convirtió esas palabras en hechos y consolidó su papel como fuerza decisiva en la política argentina.