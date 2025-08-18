Misiones se prepara para las elecciones nacionales del 26 de octubre con un escenario político fragmentado. Hasta el cierre del plazo de inscripción de listas, este 17 de agosto, se confirmaron los siguientes candidatos a diputados nacionales:

Frente Renovador de la Concordia (Renovación)

Encabezada por Óscar Herrera Ahuad, quien dejará la presidencia de la Legislatura para asumir como diputado nacional, la lista incluye a Micaela Gacek, Walter Rosner y Graciela de Moura.

La Libertad Avanza (LLA)

Encabezada por Diego Gabriel Hartfield, extenista profesional y diputado provincial electo, la lista incluye a Maura Ester Gruber y Martín Eduardo Borzi Scholler, con Melina Tamara Valiente, Pablo Sebastián Klingbeil y Johana Alejandra Ayala como suplentes.

Fuerza Patria (Partido Justicialista y aliados)

Encabezada por Cristina Brítez, exdiputada nacional oriunda de Eldorado, la lista incluye a José Martín Ayala y Elvecia Magdalena Escurdia.

Frente Popular Agrario y Social (PAyS)

Liderada por Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, productor tabacalero y diputado provincial electo, la lista incluye a Marquita Torres, Cristian Castro, Graciela de Melo, Pichi Perié y Mónica Gurina.

Activar

Liderada por Ramón Puerta, expresidente interino y exgobernador, la lista incluye a Karina Griss y Alejandro Rodríguez, con Julieta Koch, Héctor Ariel Salguero y Marina Raineck como suplentes.

Candidatura solitaria: Gustavo González

La UCR compite sola con una lista encabezada por el exdiputado provincial Gustavo González, acompañado por Guadalupe Kolozdiej y Nicolás Godoy.

Ruptura de alianza

El excomisario Ramón Amarilla, que estaba en una lista conjunta, rompió la alianza con la Vida y los Valores. Ahora pertenece al partido Fe. Su colega Germán Palavecino encabeza la lista, seguido por Graciela del Carmen Cabral y Maximiliano Armando Hoff.

Partido Libertario

Encabezada por Ninfa Alvarenga, la lista incluye a Gustavo Villalba y Mónica Benítez.

FORJA

Liderada por Dalila Blach, la lista incluye a Alejandro Horacio Miravet, Susana Fischer, Humberto Capli Benítez, Mónica Correa y Jorge Navarro Frick.

Este panorama refleja la diversidad y fragmentación del escenario político misionero: mientras el oficialismo provincial mantiene su liderazgo, la oposición se presenta dispersa, con candidaturas solitarias y rupturas de alianzas que podrían influir de manera decisiva en el resultado final de los comicios del 26 de octubre.