El fin de semana largo estuvo marcado por el viernes 15, declarado día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, en este caso la medida fue optativa para el sector privado, lo que generó un movimiento turístico positivo en la provincia, con una ocupación promedio del 65%.

Ocupación en los principales destinos turísticos:

• Puerto Iguazú: 60%

• El Soberbio: 61%

• Posadas: 60%

• San Ignacio: 62%

• Oberá: 67%

En tanto, las localidades que fueron sede de eventos culturales y deportivos presentaron ocupación plena. San Vicente y zonas de influencia, con la realización del Jeep Fest, y Leandro N. Alem, con la Trilla, registraron plazas completas gracias al impacto de estas actividades que dinamizan la economía local.

Durante el fin de semana, Misiones recibió más de 15.000 arribos turísticos, con una estadía promedio de 2,1 noches, lo que generó más de 33.000 pernoctaciones en total.

Estos resultados reafirman el posicionamiento de Misiones como un destino elegido por visitantes de distintos puntos del país y la región, no solo por su riqueza natural y cultural, sino también por la diversidad de eventos y propuestas que ofrece en cada localidad.

