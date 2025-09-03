El Ministerio de Ecología entregó indumentaria y herramientas especializadas a los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego para garantizar su seguridad y optimizar la respuesta ante emergencias.

Este miércoles, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Arq. Martín Recamán, encabezó la entrega de equipamiento a los brigadistas, acompañado por el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo. La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones destinadas a reforzar la prevención y el combate de incendios en toda la provincia.

El personal recibió pantalones ignífugos, guantes, cascos, lentes protectores, antiparras, cinturones tácticos y mochilas de hidratación, elementos clave para garantizar la seguridad en su trabajo diario. Además, se entregaron camisas de trabajo, remeras, borcegos y gorras con visera, pensados para las tareas de preparación y mantenimiento en terreno.

Según destacaron desde el Ministerio, esta provisión se complementa con capacitaciones y charlas a la comunidad, fortaleciendo la conciencia ambiental y promoviendo el respeto por los recursos naturales. La política provincial busca, así, asegurar la protección de la biodiversidad misionera y consolidar la preparación ante la temporada de incendios.

“Dotar a nuestros brigadistas de los elementos adecuados y brindarles formación continua es clave para proteger tanto a las personas como a nuestros bosques”, resaltaron desde la cartera ambiental.