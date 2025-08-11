El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones fue distinguido con una Mención Especial en la V Edición del Concurso Acciones Positivas de la Cámara de Comercio Suizo Argentina, en la categoría Sustentabilidad Ambiental y Social. El reconocimiento fue otorgado por el Programa de Promoción de la Producción Orgánica de Misiones, una iniciativa pública integral que fortalece a agricultores, fomenta la capacitación técnica, propicia marcos regulatorios y promueve la visibilidad de este esquema productivo en la provincia.

Ejecutado a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, el programa ha logrado resultados concretos: 63 establecimientos primarios y 28 elaboradores orgánicos registrados, 4.260 hectáreas certificadas y un aumento del 56% en el consumo nacional de yerba mate orgánica en 2024. Además, se capacitó a 45 implementadores y 25 auditores internos, y se consolidó la Mesa Provincial de Producción Orgánica como espacio de articulación público-privada.

“Este reconocimiento no es solo para el Ministerio, sino para cada productor, cada técnico y cada intendente que entiende que la sostenibilidad es una oportunidad estratégica para Misiones. Nuestro desafío es seguir transformando la producción con identidad y valor agregado”, expresó el ministro Facundo López Sartori.

Asimismo, Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, expresó con relación al trabajo institucional que “desde el Ministerio del Agro llevamos adelante numerosas acciones para promover la producción orgánica, tanto de índole técnica como de formación, promoción y comunicación. Consolidamos la Mesa Provincial con amplia participación del sector privado para nutrirnos de sus propuestas y tener acciones más asertivas en territorio.”

La producción orgánica, regulada por la Ley Nacional N° 27.127, es un sistema sostenible que promueve el cuidado ambiental mediante el fortalecimiento de la biodiversidad y la actividad biótica del suelo. Se basa en el uso mínimo de insumos externos, sin fertilizantes ni plaguicidas sintéticos, ni organismos genéticamente modificados. En Misiones, es crucial que los productores adopten este sistema, ya que las chacras de yerba mate y té están rodeadas de monte nativo y arroyos, inmersas en un ecosistema rico en biodiversidad.

“Cada hectárea certificada es el resultado de un compromiso colectivo. La expansión de la superficie certificada va acompañada de un notable incremento en el consumo interno de yerba mate orgánica, que en 2024 llegó un 56% más que en el año récord de 2022”, afirmó Tatiana Bida, directora de yerba mate y té de la cartera agraria.

Por su parte, Analía Mango, directora general de Frutihorticultura, Cultivos Anuales e Intensivos, quien presentó la candidatura del programa, resaltó: “La iniciativa ha generado impactos significativos y sostenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, que consolidan a la provincia como un referente nacional en este modelo productivo”.

Es importante destacar que el trabajo de posicionamiento sobre la producción orgánica ya había sido reconocido en diciembre de 2023 con el premio a la “Mejor Campaña de Comunicación” en los Premios Argentina Orgánica. Esta nueva mención de la Cámara de Comercio Suiza ratifica el compromiso de la subsecretaría y de la Dirección de Comunicación del ministerio, quienes trabajan articuladamente no solo en cuestiones técnicas, sino también en la fundamental tarea de comunicar y visibilizar los esfuerzos de la provincia por construir un sistema agroalimentario más justo y ambientalmente responsable.