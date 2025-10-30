En Oberá, el Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR) delineó las estrategias para la temporada 2025-2026, con foco en la promoción internacional, la conectividad aérea y el desarrollo de circuitos integrados entre municipios. Participaron representantes del sector público y privado de toda la provincia.

COPROTUR



El Hotel Cabañas del Parque fue sede de una nueva edición del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), que reunió a intendentes, funcionarios y referentes del sector turístico misionero para compartir avances, propuestas y proyecciones de cara a la próxima temporada de verano.

El encuentro, encabezado por el ministro de Turismo José María Arrúa, contó con la participación de representantes de distintos municipios y organismos del sector.

“Desde la gestión pública debemos seguir fortaleciendo estos espacios de intercambio para dar continuidad a las acciones iniciadas y generar nuevas ideas que impulsen el turismo misionero”, subrayó Arrúa.

También dieron la bienvenida los intendentes Pablo Hassan (Oberá) y Joselo Márquez (Campo Ramón); el presidente de la Cámara de las Sierras Centrales, Nicolás Ostrorog; y la presidenta del Colegio de Profesionales de Turismo, Anita Minder, quienes coincidieron en la importancia de una estrategia compartida entre municipios para promover el turismo local en red, favoreciendo que los visitantes recorran distintas localidades y fortalezcan la economía regional.

Más vuelos, promoción internacional y herramientas digitales

Durante la jornada, el subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos, Eduardo Scherer, y el director general de Estadística y Estudio de Mercado, Sergio Maciel, presentaron las acciones de promoción internacional de Visit Misiones en Curitiba, Asunción y Lima, junto con la incorporación de vuelos de Flybondi desde Perú como parte de la estrategia de conectividad para el verano 2025-2026.

Además, el director de Capacitación, Adrián Guidice, presentó la aplicación MONTE, una herramienta de promoción y gestión turística que busca fortalecer la presencia digital de los destinos locales.

Rutas históricas y ecoturismo para diversificar la oferta

En el marco de las celebraciones por los 400 años de las Misiones Jesuíticas, Nicolás Ostrorog expuso sobre el Circuito Internacional de las Revoluciones Jesuíticas, mientras que Luisina Peró y la arqueóloga María Alejandra Schmitz abordaron los avances del Camino de los Jesuitas en territorio misionero.

Por su parte, el responsable de Turismo de Colonia Chapá, Mauro Biolatto, presentó la incorporación de Parques Naturales Municipales en la zona centro, con foco en actividades ecoturísticas y de naturaleza, incluida la propuesta de Colonia Chapá (Alberdi/Alvear).

Un espacio de planificación compartida

El COPROTUR volvió a consolidarse como un ámbito de planificación participativa y articulación público-privada, donde se definen estrategias comunes para potenciar la oferta turística de Misiones.

Los participantes coincidieron en que la integración entre municipios y el trabajo conjunto permitirán sostener el crecimiento del turismo provincial, ampliar mercados y fortalecer el posicionamiento de Misiones como destino regional e internacional