La Cámara de Representantes lanzó una guía integral para abordar el grooming desde una mirada misionera, con el compromiso de los tres poderes del Estado.

En tiempos en que la conectividad atraviesa la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, Misiones vuelve a ponerse a la vanguardia con la presentación del manual “Grooming: fundamentos, antecedentes históricos, políticos y perspectivas teóricas desde una mirada misionera”.

El material —elaborado por un equipo interdisciplinario del que forma parte la secretaria legislativa Flavia Bojanovich— reúne herramientas concretas para prevenir y abordar el acoso sexual en línea, una de las problemáticas más preocupantes de la era digital.

Un compromiso institucional con la protección de las infancias

La presentación se realizó en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, reafirmando el compromiso del Estado misionero con la protección integral de las infancias y adolescencias a través de políticas públicas sostenidas y articuladas.

La apertura estuvo a cargo de la diputada Mabel Cáceres, presidenta de la Comisión de Educación, quien destacó que “Misiones ha legislado de manera constante en prevención y protección. Este manual consolida ese trabajo y deja una guía clara sobre cómo actuar ante estas situaciones”.

Diálogo, responsabilidad y prevención

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, subrayó la necesidad de hablar sin tabúes sobre el grooming:

“Este es un tema sensible que debemos abordar con diálogo y conocimiento. La única forma de prevenir es hablarlo y ser responsables con el uso de los dispositivos digitales”.

Desde el Superior Tribunal de Justicia, el ministro Juan Manuel Díaz celebró la articulación interinstitucional que permitió prevenir y actuar en más de 200 casos en el último año y medio.

“La problemática requiere una mirada global con un abordaje local, y Misiones está dando pasos concretos”, afirmó.

La prevención empieza en casa

Por su parte, Paula Franco, coordinadora estratégica del Gobierno Inteligente, remarcó que la educación digital debe ser parte de la vida cotidiana:

“Debemos hablar de los riesgos en línea con la misma naturalidad con la que enseñamos a cuidarnos en la calle. El grooming muchas veces ocurre más cerca de lo que creemos”.

Un aporte educativo y social de alcance provincial

La subsecretaria de Educación, Gabriela Bastarrechea, destacó que el manual “vuelve a poner a Misiones a la vanguardia en política educativa”, ya que aborda el grooming “como un fenómeno social complejo con raíces históricas, políticas y culturales”.

El material fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes y de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Estará disponible de manera gratuita en formato digital a través de los sitios oficiales de la Vicegobernación y del Ministerio de Educación, con una versión impresa en preparación.

Un enfoque integral y una mirada misionera

El trabajo se enmarca en un sólido cuerpo normativo provincial, entre ellas la Ley VI – 250 (Plan Integral contra las Violencias), la Ley VI – 346 (lema 2025: Protección Integral y Ciberdelitos) y la Ley XIV – 16, que creó la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.

El equipo de autores está integrado por Karen Baukloh, Flavia Bojanovich, Evelin Escalada, Federico Cristaldo, Vanesa Bordaquievich, Cintia Ibáñez, Mauricio Nische, Walter Oviedo y Josefina Fernández.

Como complemento, el proyecto incluye un canal de WhatsApp “IA y Bienestar Digital”, un espacio de información y prevención sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial y seguridad en entornos tecnológicos.

Un mensaje que trasciende el papel

El nuevo manual sobre grooming no solo representa una herramienta pedagógica, sino también una declaración política y social: la protección de la niñez y la adolescencia frente a los riesgos digitales no puede esperar.

Con esta iniciativa, Misiones reafirma su liderazgo nacional en políticas públicas de prevención, educación digital y cuidado integral.