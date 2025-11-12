Hasta el 14 de noviembre, las empresas turísticas de Misiones pueden sumarse al programa que ofrecerá beneficios especiales los días 29 y 30 de noviembre, durante la Feria Provincial de Turismo.

El verano se acerca y Misiones se prepara con una propuesta que combina naturaleza, descanso y ahorro. El Hot Sale Turístico 2025, impulsado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Turismo, permitirá acceder a servicios turísticos en hasta seis cuotas sin interés, para que viajar dentro de la provincia sea más fácil y accesible.

La acción se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre, en el marco de la Feria Provincial de Turismo (FTM), y forma parte del Programa Ahora Misiones – Feria de Turismo, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y el Banco Macro.

Durante esas jornadas, los visitantes podrán encontrar ofertas especiales en alojamientos, agencias de viajes, emprendimientos gastronómicos, experiencias turísticas, parques, campings y organizadores de eventos, entre otros rubros. La propuesta busca fortalecer el turismo interno y brindar opciones con facilidades de pago para quienes eligen descubrir los encantos de Misiones.

“Queremos que más misioneros y turistas puedan disfrutar de nuestra provincia con beneficios reales, impulsando al mismo tiempo la economía local”, destacaron desde el Ministerio de Turismo.

Las empresas y prestadores interesados en participar pueden inscribirse hasta el 14 de noviembre ingresando a 👉 programaahora.misiones.gob.ar/adhesion-feria-de-turismo-de-misiones

Más información al 0376 444-7495 o por mail a info@ahora.misiones.gob.ar.

Este verano, Misiones invita a vivir experiencias únicas con beneficios para todos.