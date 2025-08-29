El gobernador Hugo Passalacqua presentó este jueves nuevas líneas de crédito del Banco Nación destinadas a los sectores yerbatero, foresto-industrial, tealero, agrícola, y a micro y pequeñas empresas de Misiones. El convenio establece un cupo total de 93.000 millones de pesos, con tasas variables entre 62% y 73% TNA, bonificadas por la provincia entre 7% y 14% según la operación.

Créditos para todos los sectores productivos

El acuerdo incluye herramientas específicas para cada sector:

Sector yerbatero: Warrant para compra de hoja verde y canchada.

Foresto-industrial: capital de trabajo para maquinaria y asistencia técnica.

Tealero y agrícola: inversión en maquinaria e innovación tecnológica.

Micro y pequeñas empresas: financiamiento para capital de trabajo, maquinaria y construcción.

Energía y transporte: inversiones para producción de energía a base de biomasa y desarrollo de depósitos de gas natural.

“Pequeñas soluciones para grandes problemas”

Passalacqua destacó que estas líneas buscan inyectar recursos en quienes producen, fomentando empleo, riqueza y reinversión:

“Son pequeñas soluciones para grandes problemas, pero es lo que hoy está a nuestro alcance. Este dinero público se pone a disposición de los sectores productivos y se multiplica en la provincia a través del trabajo y la inversión”, afirmó.

Continuidad y respaldo del Banco Nación

El gerente zonal del Banco Nación, Diego Schain, señaló que estas líneas continúan un programa ya vigente, destacando la buena recepción de los productores: “El uso del Warrant en el sector yerbatero demostró que los productores se animan a tomar estas líneas especiales, con tasas subsidiadas por la provincia que las hacen mucho más beneficiosas”.

Acceso a los créditos

Los interesados en estas líneas de financiamiento pueden consultar en cualquier sucursal del Banco Nación para conocer los requisitos y condiciones de acceso. La iniciativa representa un esfuerzo conjunto entre la provincia y el banco para impulsar la actividad productiva y fortalecer la economía local.